Assaí inaugura nova unidade em Fortaleza com investimento de R$ 61 milhões

Dando continuidade ao plano de expansão no Ceará e no País, o Assaí Atacadista inaugurou nesta sexta-feira (29) a sexta unidade da empresa em Fortaleza e 11ª no Estado. O novo empreendimento gera cerca de 290 empregos e conta com investimento de R$ 61 milhões.

O avanço da marca de atacarejo no Estado inlcui a transformação de três unidades do hipermercado Extra na bandeira Assaí, conforme noticiou neste mês o Diário do Nordeste.

A nova unidade Assaí Atacadista fica localizada no bairro Presidente Kennedy e possui mais de 13 mil m² de área construída. Serão 34 caixas de pagamento e mais de 8 mil produtos, além de mais de 400 vagas de estacionamento para carros e motos.

Com a abertura do Assaí Kennedy, a empresa passa a contar com 195 unidades em todo o País.

Assaí Tapioqueiras

Esta é a segunda inauguração do Assaí Atacadista em Fortaleza no mês de outubro e em 2021. No último dia 8, a empresa abriu a quinta unidade na Capital cearense, localizada na Avenida Washington Soares e batizada de Assaí Tapioqueiras.

O empreendimento recebeu investimento de R$ 57 milhões e possui mais de 14 mil m².

Quero receber conteúdos exclusivos sobre negócios