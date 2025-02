Saldo retido do FGTS é liberado para saque-aniversário após medida provisória do governo

O saldo retido do Fundo de Garantia sobre o Tempo de Serviço (FGTS) foi liberado para saque-aniversário após o governo federal publicar a medida provisória alterando as regras da modalidade nesta sexta-feira (28). Devem ser beneficiados cerca de 12,1 milhões de pessoas. A expectativa é de que esse grupo receba R$ 12 bilhões.

No entanto, a mudança só valerá por tempo limitado. As pessoas que escolhem o saque-aniversário devem, obrigatoriamente, cumprir uma quarentena de dois anos para fazer o saque-rescisão, se ocorrer uma demissão sem justa causa.

Na manhã desta sexta, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, já havia anunciado que a MP seria publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). "Será publicada hoje", declarou, em entrevista ao jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul.

Como receber o saque-aniversário?

A quantia será creditada automaticamente na conta cadastrada no FGTS. Haverá duas etapas:

1ª etapa: saldo será liberado até o limite de R$ 3 mil;

saldo será liberado até o limite de R$ 3 mil; 2ª etapa: se o saldo for superior, o valor restante será liberado após 110 dias da publicação da MP.

O benefício de retirar uma parte do FGTS só pode ser feito uma vez por ano.

Além disso, só é possível retirar um percentual que varia de 5% a 40% do saldo no fundo, além de uma parcela adicional.

