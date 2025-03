Agro do Ceará lança nota de apoio ao Estado após ataque de facção no Pecém

A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec) manifestou apoio ao Governo do Estado e às forças de segurança, em nota assinada pelo presidente Amilcar Silveira, nesta sexta-feira (28), após o ataque de organizações criminosas contra provedores de internet no Complexo do Pecém.

O texto destaca a necessidade de uma resposta coordenada para conter o avanço das facções, que agora contamina de forma ameaçadora o ambiente de negócios e os agentes econômicos.

Na nota, a Faec alerta que “tais ataques não apenas geram prejuízos diretos às empresas afetadas, mas também comprometem a infraestrutura essencial para o desenvolvimento econômico do Ceará.”

O comunicado também destaca a escalada da violência promovida por facções criminosas, que ameaça a população e os setores produtivos, prejudicando a geração de empregos e a renda no estado.

A federação reforça a urgência de união entre a sociedade civil e os poderes públicos para enfrentar essas ameaças, garantindo um ambiente favorável ao crescimento econômico do Ceará.

Nota da Faec na íntegra

“A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (FAEC) vem a público manifestar seu irrestrito apoio ao Governo do Estado do Ceará, ao Governador Elmano de Freitas e às Forças de Segurança do Estado, diante dos recentes atos criminosos praticados por membros de facções, que resultaram na destruição de equipamentos de provedores de internet localizados no Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP).

A FAEC reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável do Estado e se solidariza com as pessoas e as empresas atingidas por esses atos de vandalismo.

Diante desse cenário, é imprescindível a união da Sociedade Civil e dos Poderes Públicos em um esforço conjunto para combater quaisquer ataques que coloquem em risco o crescimento econômico, a segurança e o bem-estar dos cearenses através de ações firmes e coordenadas para que a ordem e a segurança prevaleçam, garantindo um ambiente favorável à geração de empregos e à prosperidade do Ceará.

JOSÉ AMILCAR DE ARAÚJO SILVEIRA

Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará”