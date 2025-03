Hospital Unimed Fortaleza é eleito o melhor do Sistema Unimed no Brasil

O Hospital Unimed Fortaleza foi apontado como a melhor unidade hospitalar do Sistema Unimed no Brasil, em ranking global de hospitais da revista norte-americana Newsweek, elaborado em parceria com a plataforma Statista.

O ranking leva em consideração avaliações de especialistas da área da saúde, métricas de qualidade hospitalar e a experiência dos pacientes.

Com 25 anos de operações, o Hospital Unimed Fortaleza é a maior unidade hospitalar do Ceará em número de leitos e a maior do Sistema Unimed no Brasil.

Na listagem nacional geral, o hospital fica na 35ª posição. A liderança pertence ao Hospital Albert Einstein, de SP. Veja o ranking ao fim da matéria.

“Essa conquista reflete o nosso compromisso de cuidar mais e melhor das pessoas, oferecendo um serviço de excelência com foco no bem-estar e na saúde dos clientes da Unimed Fortaleza”, comentou o presidente da Unimed Fortaleza, Dr. Marcos Aragão.

Veja o ranking dos 50 melhores hospitais da Newsweek:

1. Hospital Israelita Albert Einstein, São Paulo

2. Hospital Sírio-Libanês, São Paulo

3. Hospital Alemão Oswaldo Cruz, São Paulo

4. Hospital de Câncer de Barretos, Barretos

5. Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre

6. Hospital Samaritano Paulista, São Paulo

7. Hospital Moinhos de Vento, Porto Alegre

8. Hospital Santa Catarina, São Paulo

9. Hospital Santa Marcelina, São Paulo

10. Hospital São Lucas da PUCRS, Porto Alegre

11. Hospital das Clínicas da FMUSP, São Paulo

12. Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, São Paulo

13. Hospital São Camilo Pompeia, São Paulo

14. Hospital Mater Dei, Belo Horizonte

15. Hospital Santa Casa de Porto Alegre, Porto Alegre

16. Hospital Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, São Paulo

17. Hospital Santa Joana Recife, Recife

18. Hospital Santa Cruz, São Paulo

19. Hospital São Vicente de Paulo, Rio de Janeiro

20. Hospital Santa Casa de Belo Horizonte, Belo Horizonte

21. Hospital Santa Casa de Curitiba, Curitiba

22. Hospital Santa Casa de Maceió, Maceió

23. Hospital São Rafael, Salvador

24. Hospital Santa Casa de Santos, Santos

25. Hospital Santa Casa de Vitória, Vitória

26. Hospital Santa Casa de Londrina, Londrina

27. Hospital Santa Casa de Ribeirão Preto, Ribeirão Preto

28. Hospital Santa Casa de São José dos Campos, São José dos Campos

29. Hospital Santa Casa de Campo Grande, Campo Grande

30. Hospital Santa Casa de Florianópolis, Florianópolis

31. Hospital Santa Casa de Goiânia, Goiânia

32. Hospital Santa Casa de Fortaleza, Fortaleza

33. Hospital Santa Casa de João Pessoa, João Pessoa

34. Hospital Santa Casa de Manaus, Manaus

35. Hospital Unimed Fortaleza, Fortaleza

36. Hospital Santa Casa de Belém, Belém

37. Hospital Santa Casa de Cuiabá, Cuiabá

38. Hospital Santa Casa de Teresina, Teresina

39. Hospital Santa Casa de Aracaju, Aracaju

40. Hospital Santa Casa de Palmas, Palmas

41. Hospital Santa Casa de Boa Vista, Boa Vista

42. Hospital Santa Casa de Macapá, Macapá

43. Hospital Santa Casa de Porto Velho, Porto Velho

44. Hospital Santa Casa de Rio Branco, Rio Branco

45. Hospital Santa Casa de Natal, Natal

46. Hospital Santa Casa de São Luís, São Luís

47. Hospital Santa Casa de Recife, Recife

48. CHUR - Unimed Recife Hospital Complex, Recife

49. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Maceió

50. Hospital Anchieta - Taguatinga, Taguatinga