Rede de mega academias comprada por Neymar chega ao mercado de Fortaleza

A rede de academias Ironberg, que acaba de ser adquirida pelo jogador Neymar, do Santos, está perto de abrir sua primeira unidade em Fortaleza, no Shopping Salinas.

Com 10 mil metros quadrados de área e capacidade para 500 aparelhos, o empreendimento, já com obras avançadas, está absorvendo R$ 40 milhões em investimentos pelo grupo, que possui uma cadeia de academias de alto padrão com presença em estados do Sudeste e Sul.

A informação sobre a aquisição, que ainda será oficializada, foi divulgada pelo esportivo Lance! e outros veículos do Sudeste. Um fundo árabe estaria por trás da transação.

Academia de influencers

A Ironberg é conhecida por ser a queridinha de famosos fisiculturistas e influenciadores fitness. Com a aquisição, tende a acelerar seu processo de expansão.

A chegada ao mercado de Fortaleza torna ainda mais acirrado o segmento de mega academias, que vem registrando movimentações de expansão agressivas, de marcas como Greenlife, TopUp e Gaviões.