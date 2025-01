Rede cearense vai abrir 10 academias em Fortaleza em 2025

O Grupo Top Up Academias, que opera nove unidades em Fortaleza e no interior do Ceará, anunciou a abertura de cotas de investimento a partir de R$ 150 mil. A iniciativa visa financiar a construção de 10 novas academias ao longo de 2025.

Entre as unidades previstas, estão academias para os bairros Meireles, Aldeota, Jardim Ceará,

Barra do Ceara e Bom Jardim.

Cotas de investimento

As cotas de investimento funcionam como uma forma de participação no negócio, por meio da qual investidores aplicam recursos na empresa em troca de participação nos lucros ou valorização do empreendimento. Este modelo é comum em negócios que buscam expansão rápida e requerem captação de capital externo.

Fundada em 2017, a rede possui 9 unidades e atende cerca de 50 mil alunos.

A expansão está alinhada a uma estratégia de crescimento que inclui a troca na liderança da empresa. Roger Ramos, novo CEO do grupo, assumiu o comando com o objetivo de profissionalizar a gestão e consolidar a marca.