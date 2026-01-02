Entenda por que cidades do interior ultrapassam Fortaleza no PIB per capita

São Gonçalo do Amarante é a cidade cearense que lidera com folga o ranking de Produto Interno Bruto (PIB) per capita. Fortaleza, por outro lado, está apenas na 9ª posição do indicador, que mede a "riqueza" disponível por habitante.

O PIB por habitante em São Gonçalo do Amarante, um dos municípios que abrange o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, é de R$ 127,5 mil. O montante é o dobro do que o registrado em Eusébio, que tem o segundo maior indicador no Ceará, com R$ 66,6 mil por habitante.

Em seguida, aparecem outros dois municípios da Região Metropolitana de Fortaleza: Aquiraz, com PIB per capita de R$ 60 mil , e Maracanaú, que registra R$ 56 milhões no indicador.

O PIB per capita é calculado a partir da divisão do valor total do Produto Interno Bruto (PIB) de um país ou região pelo número de habitantes.

Os indicadores municipais foram divulgados na sexta-feira (19) pelo IBGE e são referentes ao ano de 2023.

VEJA OS MAIORES PIBs PER CAPITA DO CEARÁ

São Gonçalo do Amarante - R$ 127.594,94 Eusébio - R$ 66.608,49 Aquiraz - R$ 60.152,62 Maracanaú - R$ 56.738,06 Pereiro - R$ 42.816,22 Horizonte - R$ 39.660,41 Quixeré - R$ 38.601,98 Itaitinga - R$ 36.391,91 Fortaleza - R$ 35.796,74 Sobral - R$ 32.454,10

Pereiro é a cidade fora da Região Metropolitana de Fortaleza melhor posicionada. O município é o mais desenvolvido do Vale do Jaguaribe e se destaca pela atuação da empresa Brisanet, que emprega mais de 3,5 mil pessoas no local.

Quixeré, outro município do Vale do Jaguaribe, e Itaitinga, na Grande Fortaleza, também apresentam PIB per capita superior à Capital.

A líder brasileira é Saquarema, no Rio de Janeiro, com PIB per capita de R$ 722 mil. Segundo o IBGE, as seis cidades com melhor colocação têm relação com a extração e refino de petróleo.

FORTALEZA ABAIXO DE OUTRAS CIDADES

A retração no PIB per capita, em comparação com o indicador absoluto do PIB, não é uma exclusividade de Fortaleza. Não há nenhuma capital entre as 25 cidades com maiores PIB per capita do Brasil.

O fenômeno ocorre devido à alta concentração populacional das capitais, explica Alesandra Benevides, doutora em economia e professora da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Seria necessário um nível de riqueza ainda maior para que a Capital também liderasse o PIB per capita, considerando o crescimento contínuo do número de habitantes.

“Você tem Eusébio e Aquiraz, regiões realmente mais ricas, com infraestrutura de serviços, produção elevada e população bem menor. Essas cidades têm muitos investimentos privados e públicos”, comenta.

A especialista aponta que o PIB per capita é um dos indicadores mais utilizados para medir desempenho econômico, mas não significa efetivamente uma boa qualidade de vida da população.

“É muito difícil que um PIB per capita elevado, pelo menos no Brasil, signifique que a população tem alta qualidade de vida. Dificilmente a gente vai ter isso. O Brasil é um país muito desigual”, aponta.