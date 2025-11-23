Diário do Nordeste
O que é o PIB per capita e por que o Ceará tem um dos piores índices do País?

Confira os resultados cearenses ao longo dos anos.

Letícia do Vale
Negócios
Movimento de pedestres em rua comercial do Ceará, com barracas coloridas, lojas populares e tráfego intenso.
Legenda: Índice não representa cenário econômico cearense sozinho.
Foto: Fabiane de Paula

O Produto Interno Bruto (PIB) per capita do Ceará, cerca de R$ 26,4 mil, é o quarto pior do País. Isso significa que a riqueza produzida por habitante no Estado é uma das mais baixas do Brasil.

As informações levam em consideração o ano de 2023 e são do Sistema de Contas Regionais (SCR), divulgado no último dia 14 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

De acordo com os dados, entre os 26 estados analisados e o Distrito Federal, o Ceará ocupa a 24ª posição no ranking de maiores PIBs per capita do Brasil. 

Em seguida, estão os estados do Piauí (25º lugar com R$ 24,7 mil), Paraíba (26º lugar com R$ 24,3 mil) e Maranhão (27º lugar com R$ 22 mil).  

O relatório conta, também, com parceria de órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de Governo e a Superintendência da Zona Franca de Manaus.

Entenda o resultado 

O PIB per capita é o valor total do PIB de um país, estado ou cidade dividido pelo número de habitantes, contribuindo para avaliar a renda ou produção média da população

O resultado cearense, apesar de um dos piores no País em 2023, não representa, sozinho, o cenário econômico brasileiro. Para se ter uma ideia, entre 2013 e 2023, o PIB per capita do Ceará cresceu 113%. 

Outro ponto que merece atenção é o crescimento anual do PIB geral do Estado, que vem apresentando valores médios acima do PIB nacional nos últimos anos. É o que indica o analista de políticas públicas do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), Nicolino Trompieri. 

Os dados do SCR apontam, por exemplo, que o Ceará apresenta, anualmente, um aumento médio de 2,4% no PIB desde 2002, início da série histórica

O valor é maior que a variação anual média nacional no mesmo período (2002 - 2023), registrada como 2,2%.

Em 2023, o Ceará apresentou um aumento de 3% no PIB. Somado a isso, de acordo com o especialista, no mesmo ano, o índice cearense apresentou uma participação de 2,12% em relação ao PIB do Brasil, sendo o décimo terceiro maior PIB do País e o terceiro maior da região Nordeste, atrás da Bahia (3,94%) e de Pernambuco (2,47%).

No entanto, Trompieri lembra que o Estado possui o oitavo maior tamanho populacional do País. Esse fator contribui para que a divisão do valor do PIB pelo tamanho da população cearense reduza, consideravelmente, o PIB per capita, principalmente em comparação a outros estados com valores de PIB semelhantes ao do Ceará, mas com populações significativamente menores.

“Além disso, o Ceará precisa elevar a produtividade do trabalhador, o que depende, entre outros fatores, do aumento dos anos de estudo. O Estado, assim como a maior parte das unidades federativas do Nordeste, apresenta salários médios mais baixos em relação à média nacional”
Nicolino Trompieri
Analista de políticas públicas do Ipece
 

Desafios são históricos

A pesquisa mostra que, desde 2002, quando foi iniciado o estudo, os menores PIBs per capita são de estados do Nordeste

Em 2023, último ano analisado, o PIB per capita da região (R$ 27,6 mil) foi o mais baixo entre as demais. Por outro lado, a variação média anual do PIB per capita do Nordeste entre 2002 e 2023 também ficou acima da média nacional, sendo de 2,4%. 

Essa baixa representatividade econômica do Nordeste no cenário nacional não é novidade.

De acordo com o professor Aécio Oliveira, do Departamento de Economia Ecológica da Universidade Federal do Ceará (UFC), historicamente, a região ocupa um papel secundário na divisão da produção nacional.

Além disso, localmente, estados como Bahia e Pernambuco despontam em detrimento do Ceará em termos de atividade econômica.

"O Ceará, particularmente, tem uma estrutura econômica em que a participação dos serviços é muito importante. Depende muito de investimentos do setor público"
Aécio Oliveira
Professor do Departamento de Economia Ecológica da UFC

Realidade de 2023 ainda persiste, mas o que esperar para os próximos anos?

Apesar de serem referentes a uma realidade de 2023, os números do Sistema de Contas Regionais divulgados recentemente ainda traduzem o cenário vivido no Ceará nos dias de hoje. 

Isso ocorre porque aumentos significativos no nível do PIB per capita levam muitos anos para se concretizar, explica Trompieri. 

Para o analista, as mudanças no índice ocorrem somente a longo prazo e são resultantes de transformações estruturais, como maior oferta de infraestrutura, instalação de indústrias e de serviços com maior valor agregado e, principalmente, elevação dos níveis de capital humano da população. 

“Essas mudanças aumentam a produtividade dos trabalhadores e, consequentemente, ampliam o fluxo de produção de bens e serviços no estado do Ceará”, ressalta. 

Nesse cenário, Trompieri acredita que o avanço cearense na participação no PIB nacional pode vir nos próximos anos caso se concretize a atração de grandes investimentos, como os associados à produção de hidrogênio verde e à instalação de datacenters

“Soma-se a isso a necessidade de universalizar, em todo o Estado, a melhoria da qualidade do ensino público fundamental e médio, algo que já é realidade em alguns municípios do interior, mas que ainda precisa ganhar escala em todas as localidades cearenses”, salienta.

Outra iniciativa que pode melhorar os índices cearenses é a Transnordestina, defende Aécio. 

"A produção de vários tipos, seja de minérios, seja da agricultura, pecuária, de vários estados do Nordeste vão transitar por essa Transnordestina pra chegar até o Porto do Pecém e ser encaminhada pra exportação. Isso vai ter um efeito interessante", reflete. 

PIB de todos os estados cresceu em 2023

Os 26 estados e o Distrito Federal apresentaram variação positiva no PIB em 2023, comparado a 2022. De acordo com o IBGE, a última vez em que o PIB cresceu em todas as unidades federativas foi em 2021. 

Em 2023, o PIB brasileiro foi de R$ 10,9 trilhões, cerca de 8,5% maior que o do ano anterior. Já o PIB per capita do País, no mesmo ano, foi de R$ 53,8 mil

O Distrito Federal apresentou o maior PIB per capita brasileiro, chegando a R$ 129,7 mil. O valor é 2,4 vezes maior que a média nacional. Em segundo lugar vem São Paulo, com R$ 77,5 mil, seguido do Mato Grosso, com R$ 74, 6 mil. 

As únicas nove unidades da federação com valor superior ao per capita nacional (Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná e Espírito Santo) concentraram-se nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.

