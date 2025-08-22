Ceará recebe R$ 200 milhões para pesquisas em transição energética e IA; veja detalhes

O Ceará vai receber quase R$ 200 milhões do Governo Federal para desenvolver pesquisas, educação científica e parcerias com empresas cearenses. O montante faz parte de uma parceria entre o Governo do Estado e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), anunciada nesta sexta-feira (22), no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

Na ocasião, foram autorizados R$ 128 milhões destinados a projetos ligados ao fomento da transição energética - incluindo energias renováveis, produção de amônia e hidrogênio verde -, por meio da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT).

Outros R$ 70 milhões serão aplicados na capacitação em Inteligência Artificial (IA), via Lei de Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), em parceria com a empresa Softex. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial (PBIA) prevê investimentos gerais de R$ 23 bilhões até 2028.

Veja também Ceará Veja as cidades do CE com os melhores índices nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Ceará Ceará tem 94 homens a cada 100 mulheres e eles são maioria em apenas dois grupos de idade, diz IBGE

A ministra Luciana Santos destacou que o Ceará é uma “potência” em educação e pesquisa e, por isso, vem recebendo grandes parcelas de fomento a essas áreas. “Quase 20% dos medalhistas de todas as olimpíadas brasileiras do conhecimento estão aqui no estado”, lembrou.

“Não existe desenvolvimento sem ciência e tecnologia, mas não pode existir justiça social se os investimentos permanecerem concentrados em poucas regiões. Nosso compromisso é com a redução das desigualdades regionais”, ressaltou a ministra.

O governador Elmano de Freitas reforçou que o mundo atravessa atualmente uma mudança na matriz energética, e o Ceará já aposta há vários anos em energia renovável, através de parcerias com indústrias e universidades.

“A produção de hidrogênio verde é um projeto absolutamente estratégico para o desenvolvimento econômico do estado do Ceará”, disse.

Caravana da Ciência

Também nesta sexta, em comemoração aos 40 anos de criação do MCTI, Fortaleza recebe a "Caravana da Ciência". O Ceará é o quinto estado a receber o evento e está entre os principais parceiros da pasta na execução de políticas públicas na área.

Ao todo, o Ministério já aplicou mais de R$ 1,3 bilhão no Ceará para ciência, tecnologia e inovação. Foram contempladas universidades, instituições de pesquisa, empresas, startups e ações de formação de talentos.

Segundo a Pasta, isso consolida o Ceará “como um dos polos emergentes de inovação no Brasil”.

Educação e Tecnologia

Dentro dos incentivos, o Programa Rede Pop Ciência Ceará já recebeu mais de R$ 10 milhões para realizar ações como feiras, olimpíadas, exposições, museus e a entrega de equipamentos de informática a escolas indígenas.

Ao todo, serão entregues 40 kits com computador, retroprojetor e máquina de xerox, em um investimento de R$ 288,1 mil. "Hoje, nós já somos 44 escolas indígenas no Estado. Mas, quando apresentamos a demanda, nós só tínhamos essas 40 escolas. Agora vamos trabalhar para poder beneficiar as outras quatro", afirmou a titular da Secretaria dos Povos Indígenas do Ceará, Juliana Alves.

A secretária destacou a importância da entrega e citou que os professores vão participar de formações, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Até 2026, o Programa Mais Ciência na Escola receberá mais R$ 15 milhões para a implantação de laboratórios “mão-na-massa”, formação de professores e concessão de apoio financeiro para docentes e estudantes.

Já o programa Conhecimento Brasil – Atração e Fixação de Talentos aprovou cerca de R$ 16 milhões em projetos no estado. Atualmente, o Ceará também conta com cerca de 400 bolsas de Produtividade em Pesquisa ativas.