Ceará tem 94 homens a cada 100 mulheres e eles são maioria em apenas dois grupos de idade, diz IBGE

As mulheres correspondiam a 51,2% da população do Brasil, em 2024, enquanto os homens totalizavam 48,8%. Na maioria dos Estados, e em quase todos os grupos etários, elas são efetivamente a maioria. No caso do Ceará, havia uma população de 94 homens a cada 100 mulheres.

Os dados são da PNAD Contínua: Características Gerais dos Domicílios e dos Moradores 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (22). O levantamento reúne dados populacionais e a caracterização de domicílios em diversos serviços.

Para a população estimada no último ano em 9,217 milhões de pessoas, havia 4,463 milhões de homens e 4,754 milhões de mulheres no Estado.

Com essas informações, o IBGE calcula a chamada razão de sexo, encontrada a partir do quociente entre o número de pessoas do sexo masculino e o número de pessoas do sexo feminino. Para o Ceará, o valor encontrado foi de 93,9.

Se a razão de sexo for 100, isso significa que há 100 homens para cada 100 mulheres. Quando o valor é maior que 100, há mais homens do que mulheres em uma população; quando é menor que 100, há mais mulheres do que homens.

Na população acima de 18 anos, o Ceará tem predominância masculina em apenas dois grupos de idade. Tem 110,6 homens a cada 100 mulheres na faixa de 20 a 24 anos, e 102 a cada 100 mulheres no grupo de 25 a 29 anos.

Com o avançar do tempo, esse índice diminui progressivamente até atingir apenas 75,7 na população com mais de 60 anos.

O IBGE explica que, como a mortalidade dos homens é maior que a das mulheres em quase todos os grupos etários, a razão de sexo tende a diminuir com o aumento da idade. Assim, entre a população idosa, observa-se maior concentração de mulheres.

Legenda: Homens só superam quantidade de mulheres na faixa de 20 a 29 anos de idade

Mulheres são maioria no Brasil

No levantamento, o IBGE indicou haver 95,2 homens para cada 100 mulheres no Brasil. Em todas as Grandes Regiões, há mais mulheres do que homens. A concentração de homens mostrou-se mais elevada na Região Norte, com 99,3 homens para 100 mulheres.

Por outro lado, Nordeste (93,0) e Sudeste (94,9) apresentaram as menores razões de sexo. Entre os fatores que podem influenciar as diferenças regionais desse indicador, citam-se os fluxos migratórios e os diferenciais de mortalidade entre as Regiões.

As Regiões Nordeste (51,8%) e Sudeste (51,3%) foram as que apresentaram maiores proporções de mulheres na população, seguidas por Centro-Oeste (51,0%), Sul (50,7%) e Norte (50,2%).

Estados com mais homens

Apenas dois Estados do país apresentaram razão de sexo maior que 100, ou seja, têm maior presença de homens do que de mulheres. O Tocantins, na região Norte, apresentou índice de 105,5. Em seguida, veio Santa Catarina, no Sul, com 100,9.

No detalhamento por grupos etários, a maior discrepância ocorreu na Paraíba. O Estado nordestino possui 136 homens para cada 100 mulheres no grupo de 18 a 19 anos de idade. Na sequência, aparece o Amapá, com 127,3.

Por outro lado, o Rio de Janeiro apresentou o maior desvio negativo, com 70,4 homens a cada 100 mulheres no grupo de 60 anos ou mais de idade.

Veja, na tabela abaixo, o comparativo das faixas de idade em cada Estado.

Envelhecimento populacional

O IBGE ainda aponta que essa distribuição da população no País por grupos etários mostra uma tendência ao envelhecimento da população.

De forma geral, a estrutura etária da população com base no percentual de cada grupo etário por sexo, em 2012 e 2024, confirma o alargamento do topo e o estreitamento da base da pirâmide, evidenciando a tendência.

Conforme as estimativas de população, no mesmo período, houve redução dos percentuais de homens e mulheres em todas as faixas etárias até 34 anos, em contraste com o crescimento observado em todas as demais faixas etárias acima de 34 anos, tanto para homens quanto mulheres.