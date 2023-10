Censo: 124 cidades têm mais mulheres que homens no CE, e um município tem a mesma quantidade

Com o aumento da presença feminina no Ceará, aumentou também o número de cidades onde há mais mulheres do que homens. Em 124 dos 184 municípios do Estado, elas são a maioria da população. As informações fazem parte de nova rodada de divulgações do Censo Demográfico 2022, liberada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (27).

Em termos de comparação, em 2010, as mulheres tinham superioridade numérica em 106 cidades. Segundo o IBGE, o aumento pode ter relação com o fato de que elas apresentam, na média, menor mortalidade durante todas as etapas da vida e, portanto, mais longevidade.

O levantamento demográfico também permite a observação de um raio-x da população cearense com base no sexo informado na pesquisa. A capital Fortaleza é a cidade com maior diferença do Estado, tendo 174.850 mulheres a mais. Em seguida, vêm Juazeiro do Norte, com 15,2 mil, e Caucaia, com 12,5 mil.

Veja sua cidade no infográfico:

Pelo mapa, é possível perceber que os municípios com maior presença feminina estão na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), Litoral Leste e Vale do Jaguaribe e Sertões Central e Inhamuns, além do Cariri.

Cidade exatamente igual

Pode parecer difícil, mas o IBGE contou, em uma cidade cearense, população igual de homens e mulheres. Guaramiranga, no Maciço de Baturité, registrou exatamente 2.827 homens e 2.827 mulheres.

Isso, porém, não é novidade. No Censo de 2010, Jati e Quixeré também vivenciaram esse fenômeno.

Na contagem mais atualizada, Palhano tem apenas duas mulheres a mais. Em Saboeiro, a diferença é de 10. O inverso também acontece: em Cariré, há somente dois homens a mais. Em Deputado Irapuan Pinheiro, eles são maioria por apenas quatro indivíduos e, em Senador Sá, por seis.

Homens são maioria em 60 cidades

Encabeçadas por Itaitinga (7,7 mil homens a mais), onde os dados são puxados pela população carcerária principalmente masculina, as demais 60 cidades cearenses têm prevalência de homens.

Conforme o mapa, eles são maioria na Região Norte, no Sertão de Crateús, Maciço de Baturité e parte do Centro-Sul.

Depois de Itaitinga, as cidades com mais homens estão no litoral Oeste: Amontada (1,2 mil), Granja (1 mil), Itarema (815) e Trairi (565).

Para que servem os dados de sexo?

O IBGE explica que a informação da distribuição da população por idade e sexo fornece subsídios para o cálculo de uma série de indicadores demográficos que permitem avaliar as mudanças e tendências do perfil demográfico da população ao longo do tempo.

Os dados podem subsidiar o planejamento de políticas públicas que visam ao atendimento das necessidades de grupos específicos, como crianças, adolescentes, jovens, pessoas em idade de trabalhar, idosos e mulheres, como também para fornecer parâmetros balizadores a serem considerados nos processos de avaliação de diversos programas sociais e econômicos.

O Censo Demográfico é a principal fonte de referência sobre as condições de vida da população em todos os municípios do país e em seus recortes territoriais internos.