Torcida do Fortaleza provoca Ceará com mosaico sobre pentacampeonato cearense; veja imagens

A torcida do Fortaleza fez festa nas arquibancadas da Arena Castelão nesta quinta-feira (6), antes do duelo contra o Ceará. Os Tricolores fizeram referência ao Campeonato Cearense. As equipes se enfrentam em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Nas imagens, os tricolores trouxeram um Leão, um dos símbolos do clube. Atrás da imagem, a representação de jornais com os anos do pentacampeonato cearense. Ao lado, uma representação de um vovô, mascote do Alvinegro, aos prantos.

Pouco depois, os tricolores também esticaram um bandeirão no estádio, com o Leão que representa a maior organizada do time.

Fortaleza enfrenta o Ceará no último Clássico-Rei do ano. Acompanhe detalhes da partida aqui.

VEJA IMAGENS:

Legenda: Mosaico da torcida do Fortaleza. Foto: Denise Santiago/SVM