Ceará x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações
Clássico-Rei movimenta 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, na Arena Castelão
Mais um capítulo da história centenária entre Ceará e Fortaleza será contada, nesta quinta-feira (6), a partir das 20h, na Arena Castelão. O confronto, que marca a 32ª rodada do Brasileirão, é o 10º Clássico-Rei pela primeira divisão. Com mando de campo do Alvinegro, o duelo terá presença de bom público no Gigante da Boa Vista, na capital cearense.
O Ceará chega embalado depois de bater o Fluminense por 2 a 0, na última rodada, dentro de casa. O time de Léo Condé soma 38 pontos na competição e quer logo chegar ao número “mágico” dos 45, que garantiria a permanência do Alvinegro na elite do futebol brasileiro. No último Clássico-Rei da temporada, a equipe de Porangabuçu quer manter invencibilidade de nove partidas sem derrota no duelo, com quatro vitórias e cinco empates.
ONDE ASSISTIR
O confronto terá transmissão, com imagens, do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.
VOZÃO PRONTO
Com dois dias de preparação, o Ceará não tem desfalques por lesão para o confronto desta noite. Na partida contra o Fluminense, Marcos Victor e Dieguinho já estavam à disposição de Léo Condé. O defensor, inclusive, foi a novidade entre os titulares, enquanto o meio-campista ficou no banco de reservas.
A única baixa fica por conta de Marllon, que tomou o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática na partida. A zaga do Vozão é um ponto positivo na temporada, sendo a 5ª melhor da Série A, com 29 gols sofridos. A última linha defensiva deve ter novamente Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia.
O duelo contra o Fluminense foi importante para Pedro Raul, que voltou a marcar e chegou ao 15º gol pelo Ceará na temporada. No recorte apenas da Série A, o centroavante soma nove bolas na rede até aqui. Esperança de gol no Vozão, o camisa 9 descreveu a sensação de marcar em Clássico-Rei.
“Todo gol é importante. Todo gol é muito comemorado. É muito difícil fazer gol. Às vezes as pessoas não têm noção da dificuldade que é fazer gol. Todo gol é bom de se fazer. Mas, sim, por toda a atmosfera que é criada, por toda importância que tem o Clássico. Fazer gol em Clássico é diferente. Fui muito feliz em fazer o gol do título do campeonato estadual. Participei do gol no primeiro turno e, se Deus quiser, quinta-feira vou trabalhar muito para buscar fazer gol também”, destacou.
Além de Pedro Raul, a artilharia do Ceará na primeira divisão tem Galeano, com seis gols, seguido por Pedro Henrique, que balançou as redes em três oportunidades na competição. O ataque alvinegro tem o 6º pior aproveitamento, com 29 gols marcados.
LEÃO CONFIANTE E ATENTO
“Respeitando o nosso rival, que vem em um momento bom dentro da competição. Eu acho que o ano deles tem sido mais consistente que o nosso, mas é esquecer tudo que passou e focar nessa partida que pode ser um divisor de águas para a gente dentro da competição.”
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Zanocelo (Dieguinho) e Vina; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes, Bareiro. Técnico: Martín Palermo.
FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FORTALEZA
Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE
Data: 06/11/25 (quinta-feira)
Horário: 20h (Horário de Brasília)
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Árbitro Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)
Árbitro Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)
Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)
Árbitro de vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)