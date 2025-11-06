Ceará x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Mais um capítulo da história centenária entre Ceará e Fortaleza será contada, nesta quinta-feira (6), a partir das 20h, na Arena Castelão. O confronto, que marca a 32ª rodada do Brasileirão, é o 10º Clássico-Rei pela primeira divisão. Com mando de campo do Alvinegro, o duelo terá presença de bom público no Gigante da Boa Vista, na capital cearense.

O Ceará chega embalado depois de bater o Fluminense por 2 a 0, na última rodada, dentro de casa. O time de Léo Condé soma 38 pontos na competição e quer logo chegar ao número “mágico” dos 45, que garantiria a permanência do Alvinegro na elite do futebol brasileiro. No último Clássico-Rei da temporada, a equipe de Porangabuçu quer manter invencibilidade de nove partidas sem derrota no duelo, com quatro vitórias e cinco empates.

O Fortaleza empatou por 1 a 1 contra o Santos na última rodada, fora de casa, mas chega confiante para o Clássico-Rei. O Leão do Pici tem 28 pontos e quer fugir da zona de rebaixamento. Com a vitória, o Tricolor de Aço chegaria a 31 pontos, ficando a três de sair do Z4. Outro ponto importante, é quebrar a sequência de nove jogos sem vencer o Clássico-Rei. A última vez foi no dia 01 de abril de 2023, em que o Laion bateu o Vovô por 2 a 1. De lá para cá, são cinco empates e quatro derrotas.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão, com imagens, do Premiere. A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes do duelo. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

VOZÃO PRONTO

Com dois dias de preparação, o Ceará não tem desfalques por lesão para o confronto desta noite. Na partida contra o Fluminense, Marcos Victor e Dieguinho já estavam à disposição de Léo Condé. O defensor, inclusive, foi a novidade entre os titulares, enquanto o meio-campista ficou no banco de reservas.

A única baixa fica por conta de Marllon, que tomou o terceiro amarelo e cumpre suspensão automática na partida. A zaga do Vozão é um ponto positivo na temporada, sendo a 5ª melhor da Série A, com 29 gols sofridos. A última linha defensiva deve ter novamente Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia.

O duelo contra o Fluminense foi importante para Pedro Raul, que voltou a marcar e chegou ao 15º gol pelo Ceará na temporada. No recorte apenas da Série A, o centroavante soma nove bolas na rede até aqui. Esperança de gol no Vozão, o camisa 9 descreveu a sensação de marcar em Clássico-Rei.

“Todo gol é importante. Todo gol é muito comemorado. É muito difícil fazer gol. Às vezes as pessoas não têm noção da dificuldade que é fazer gol. Todo gol é bom de se fazer. Mas, sim, por toda a atmosfera que é criada, por toda importância que tem o Clássico. Fazer gol em Clássico é diferente. Fui muito feliz em fazer o gol do título do campeonato estadual. Participei do gol no primeiro turno e, se Deus quiser, quinta-feira vou trabalhar muito para buscar fazer gol também”, destacou.

Além de Pedro Raul, a artilharia do Ceará na primeira divisão tem Galeano, com seis gols, seguido por Pedro Henrique, que balançou as redes em três oportunidades na competição. O ataque alvinegro tem o 6º pior aproveitamento, com 29 gols marcados.

LEÃO CONFIANTE E ATENTO

Martín Palermo teve três dias de preparação para o duelo. O treinador e atletas contaram com o apoio da torcida, com um treino aberto no Pici, contando com a presença de mais de dois mil torcedores. Contra o Ceará, ele estreia no Clássico-Rei e chega a dez partidas como comandante tricolor.

Para a partida, é esperado o retorno de Matheus Pereira. O meia treinou normalmente e deve estar entre os relacionados de Palermo. Matheus está fora desde o dia 5 de outubro, quando o Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 fora de casa. Ele tratava um edema no músculo posterior da coxa direita. Desde então, foi desfalques contra Vasco, Cruzeiro, Flamengo e Santos.

Como desfalque certo, o volante Pochettino cumprirá suspensão automática após sofrer o terceiro cartão amarelo contra o Santos. Seguindo o departamento médico, seguem de fora o goleiro João Ricardo (em recuperação após cirurgia no ombro direito); o zagueiro Marcelo Benevenuto (edema no músculo posterior da coxa direita); o volante Rodrigo (estiramento ligamentar no joelho esquerdo); e os atacantes Allanzinho (edema no músculo adutor da coxa direita) e Marinho (entorse no tornozelo esquerdo).

Peça-chave da equipe desde a chegada de Palermo e artilheiro do Fortaleza na Série A com cinco gols, o atacante Breno Lopes reconhece momento do Ceará de maior constância que o Leão do Pici, mas que o duelo pesa na importância do Tricolor escapar do rebaixamento.

“Respeitando o nosso rival, que vem em um momento bom dentro da competição. Eu acho que o ano deles tem sido mais consistente que o nosso, mas é esquecer tudo que passou e focar nessa partida que pode ser um divisor de águas para a gente dentro da competição.” Breno Lopes Atacante do Fortaleza

Nesta partida, o Fortaleza conta com Brítez como novidade na lista de pendurados. Seguem Adam Bareiro, Yago Pikachu, Lucas Gazal, Lucas Sasha e Lucca Prior.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Willian Machado e Matheus Bahia; Fernando Sobral, Zanocelo (Dieguinho) e Vina; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Pierre, Lucas Crispim; Herrera, Breno Lopes, Bareiro. Técnico: Martín Palermo.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X FORTALEZA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 06/11/25 (quinta-feira)

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Árbitro Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO)

Árbitro Assistente 2: Leone Carvalho Rocha (GO)

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)