Bareiro comemora gol pelo Fortaleza com imitação de idoso e gera confusão; veja

Bareiro abriu o placar para o Fortaleza na Arena Castelão nesta quinta-feira (6). Aos 36 minutos do primeiro tempo, o jogador aproveitou escanteio curto de Breno Lopes para cabecear para o fundo da rede. O jogador comemorou o gol diante do Ceará de maneira inusitada: com a imitação de um idoso. O gesto irritou os adversários. Veja mais detalhes da partida aqui.

O atacante imitou um idoso caminhando com dificuldade. Em entrevista ao Premiere, ele explicou que foi uma homenagem a um amigo que está completando 50 anos. Prometeu que imitaria um avô se marcasse na partida.

Os atletas do Fortaleza comemoraram bastante e isso gerou incômodo dos adversários, que correram para tentar impedir que os tricolores pisassem no escudo alvinegro, que é mandante da partida.

VEJA VÍDEO: