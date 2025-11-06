Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Bareiro comemora gol pelo Fortaleza com imitação de idoso e gera confusão; veja

Equipe enfrenta o Ceará na Arena Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:22)
Jogada
Legenda: Bareiro comemora gol do Fortaleza na Arena Castelão.
Foto: Kid Junior/SVM

Bareiro abriu o placar para o Fortaleza na Arena Castelão nesta quinta-feira (6). Aos 36 minutos do primeiro tempo, o jogador aproveitou escanteio curto de Breno Lopes para cabecear para o fundo da rede. O jogador comemorou o gol diante do Ceará de maneira inusitada: com a imitação de um idoso. O gesto irritou os adversários. Veja mais detalhes da partida aqui.

O atacante imitou um idoso caminhando com dificuldade. Em entrevista ao Premiere, ele explicou que foi uma homenagem a um amigo que está completando 50 anos. Prometeu que imitaria um avô se marcasse na partida. 

Os atletas do Fortaleza comemoraram bastante e isso gerou incômodo dos adversários, que correram para tentar impedir que os tricolores pisassem no escudo alvinegro, que é mandante da partida. 

VEJA VÍDEO:

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza tem cinco atletas no departamento médico; saiba detalhes

teaser image
Jogada

Torcida do Fortaleza provoca Ceará com mosaico sobre pentacampeonato cearense; veja imagens

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Bareiro comemora gol pelo Fortaleza com imitação de idoso e gera confusão; veja

Equipe enfrenta o Ceará na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 51 minutos
mosaico

Jogada

Torcida do Fortaleza provoca Ceará com mosaico sobre pentacampeonato cearense; veja imagens

Equipes se enfrentam em mais uma rodada do Brasileiro

Crisneive Silveira Há 1 hora
torcedores

Jogada

Torcida do Ceará faz mosaico com provocação ao Fortaleza em Clássico-Rei; veja imagens

Equipes se enfrentam em mais uma rodada do Brasileirão

Crisneive Silveira Há 1 hora
Imagem mostra goleiro João Ricardo

Jogada

Fortaleza tem cinco atletas no departamento médico; saiba detalhes

Tricolor divulgou novo boletim antes do Clássico-Rei

Crisneive Silveira Há 2 horas

Jogada

Com gol nos acréscimos, Fortaleza elimina Bahia e está nas quartas da Copa do Brasil Sub-20

Tricolor de Aço se classificou no saldo de gols e enfrentará o São Paulo na próxima fase

Vladimir Marques Há 2 horas

Jogada

Ceará x Fortaleza: Acompanhe em Tempo Real e a transmissão da Verdinha

Clássico-Rei movimenta 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, na Arena Castelão

Redação 06 de Novembro de 2025