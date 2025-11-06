Fortaleza tem cinco atletas no departamento médico; saiba detalhes
Tricolor divulgou novo boletim antes do Clássico-Rei
Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
O Fortaleza divulgou novo boletim médico nesta quinta-feira (6), antes do Clássico-Rei. A equipe comandada por Martín Palermo tem cinco atletas no departamento médico. A novidade é a entrada de Rodriguinho, que apresentou uma lesão no joelho esquerdo.
ATUALIZAÇÃO MÉDICA DOS JOGADORES DO FORTALEZA:
- João Ricardo: em recuperação após cirurgia no ombro direito;
- Marinho: entorse no tornozelo esquerdo;
- Benevenuto: edema no músculo posterior da coxa direita;
- Allanzinho: edema no músculo adutor da coxa direita;
- Rodrigo: estiramento ligamentar no joelho esquerdo.
O Fortaleza enfrenta o Ceará em jogo da 32ª rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam a partir das 20h (de Brasília), na Arena Castelão. Acompanhe detalhes sobre a partida aqui.
