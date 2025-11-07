5 pontos sobre o empate no Clássico-Rei da Série A

O último Clássico-Rei da temporada de 2025 terminou empatado em 1 a 1, nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série A. Adam Bareiro abriu o placar para o Fortaleza no 1º tempo, com Pedro Raul deixando tudo igual no fim do 2º tempo. O Diário do Nordeste lista cinco pontos do confronto que chamaram a atenção, com personagens principais e também a atmosfera do resultado, que teve pesos distintos para os arquirrivais.

Na tabela de classificação, o Vovô ficou em 13º colocado, com 39 pontos. O Leão aparece na vice-lanterna do Brasileirão, com 29.

5 pontos sobre o último Clássico-Rei da Série A

4 atacantes do Fortaleza

Legenda: Adam Bareiro abriu o placar para o Fortaleza no Clássico-Rei Foto: Kid Júnior / SVM

A escalação inicial do Fortaleza foi a primeira surpresa: quatro atacantes (Moisés, Adam Bareiro, Breno Lopes e José Herrera). A estratégia causou impacto no começo do jogo para o Ceará, que manteve a mesma formação da vitória diante do Fluminense. E o Leão abriu o placar no 1º tempo, mas gastou todas as fichas logo que a partida começou e isso custou caro no fim. Terminou no 4-5-1, sem maior poder de fogo e não resistindo à pressão do Vovô, que lutou para conquistar o empate.

Herrera x Bruno Ferreira

Quando vencia por 1 a 0, o Fortaleza teve a chance de “matar o jogo” aos 20 minutos do 2º tempo. Após um erro de Marcos Victor dentro da área, a bola sobrou nos pés de José Herrera, que finalizou no canto para defesaça do goleiro Bruno Ferreira. Em um clássico com oportunidades escassas, o lance foi crucial para deixar a partida em aberto, aumentando o ímpeto alvinegro na busca pelo gol.

Redenção do Marcos Victor

Do susto na defesa para o passe espetacular nos minutos finais. A grande redenção do Clássico-Rei foi Marcos Victor, que concedeu uma assistência para Pedro Raul aos 44 minutos do 2º tempo. O lance se sobrepõe ao jogo e apenas consolida o jovem defensor, que teve uma atuação regular. Dos cinco Clássicos-Rei, teve oportunidade de atuar apenas no último, sendo dupla de Willian Machado.

Pedro Raul: algoz no Clássico-Rei

Legenda: Aos 44 minutos do 2º tempo, Pedro Raul garantiu o empate do Ceará no Clássico-Rei Foto: Kid Júnior / SVM

Mais uma vez, Pedro Raul aparece no Clássico-Rei de forma decisiva em 2025 - e no final do jogo. Ao todo, disputou o confronto quatro vezes na temporada, com dois gols. Além desse aos 44 minutos do 2º tempo, promovendo a festa alvinegra pela invencibilidade no duelo no ano, ainda balançou as redes no empate em 1 a 1 da final do Campeonato Cearense, em um tento que garantiu o título. Na ocasião, o Fortaleza também vencia o jogo, mas o centroavante apareceu de cabeça para empatar.

Festa da arquibancada

A atmosfera da Arena Castelão no final mostrou o peso do empate: festa alvinegra e frustração tricolor. Apesar disso, o Clássico-Rei foi novamente marcado por um espetáculo na arquibancada, com 51.120 espectadores. E as provocações também existiram: “eu sei que vocês tremem”, indicou um mosaico alvinegro, que viu os tricolores mostrarem um vovô chorando ao ler manchetes de jornais, com grandes feitos do Fortaleza. Ao longo da partida, outras manifestações foram exibidas, apenas evidenciando a grandeza do duelo, um dos únicos clássicos com as duas torcidas no Brasil.