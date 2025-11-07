As chances de rebaixamento do Fortaleza após o Clássico-Rei; veja cenário e pontuação

O Fortaleza encerrou a 32ª rodada na vice-lanterna da Série A de 2025. Com o empate no Clássico-Rei em 1 a 1, nesta quinta-feira (6), na Arena Castelão, o Leão caiu para a 19ª posição, agora com 29 pontos, aumentando o risco de rebaixamento e mantendo a distância para sair do Z-4.

O primeiro fora da zona é o Vitória-BA, com 34. Logo, a diferença segue em cinco, mas com menos partidas (7) para conseguir uma pontuação necessária para escapar do rebaixamento no Brasileirão.

Legenda: O Fortaleza é o vice-lanterna da Série A de 2025 após a 32ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a chance de queda para a Série B está em 87,3%, menor somente que Sport (99,9%) e Juventude (91%).

No entanto, a pontuação para a permanência está em 42 pontos, menor que a média histórica de 45.

O que o Fortaleza precisa para evitar o rebaixamento?

Para atingir a pontuação atual prevista para evitar o rebaixamento (42), o Fortaleza precisa somar mais 13. Deste modo, com sete jogos, precisaria conquistar mais quatro vitórias e um empate. Logo, nesse cálculo, pode perder apenas mais duas vezes até o fim do Brasileirão, uma missão dificílima.

Os últimos jogos são contra: Grêmio (C), Atlético-MG (F), Bahia (F), Bragantino (F), Atlético-MG (C), Corinthians (C) e Botafogo (F). No momento, a equipe acumula invencibilidade de três partidas, com uma vitória diante do Flamengo, além dos empates em sequência para Ceará e Santos na Série A.

Logo, é fato que o time evoluiu sob o comando do argentino Martín Palermo, com maior ganho de moral, mas essa reação pode ainda não ser suficiente sem um lastro de aproveitamento de vitórias. Cada rodada vira final e tem mais uma domingo (9): contra o Grêmio, às 16h, na Arena Castelão.

Pontuação para evitar o rebaixamento na Série A de 2025

45 pontos (0,4% chance de queda): + 5 vitórias + 1 empate

44 pontos (2,8% chance de queda): + 5 vitórias

43 pontos (11,4% chance de queda): + 4 vitórias e 2 empates

42 pontos (29,6% chance de queda): + 4 vitórias e 1 empate

Jogos do Fortaleza até o fim da Série A de 2025