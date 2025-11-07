O empate do clássico maior

Há partidas que são jogadas mais com o coração do que com a cabeça.

Foi o que se viu no nosso jogo maior, que terminou em 1 X 1.

O Fortaleza anunciou um sistema 4-2-4 que lhe daria mais poder ofensivo.

É verdade que fez um gol, com Bareiro, mas não deu sinal de uma equipe bem resolvida taticamente.

O Ceará, num claro 4-3-3, "ameaçou" um pouco mais o Fortaleza, com algumas chegadas no ataque. Nada entusiasmador.

Já na primeira fase, os destaques técnicos das duas equipes negaram fogo. O nível do jogo foi baixo.

Não foi muito diferente na fase final. O Ceará saindo mais para o ataque, sem que o Fortaleza respondesse.

Num dado momento, o tricolor raciocinou que o placar era dele e servia para suas necessidades. Tratou de fechar a casa com as modificações.

Perdeu com Herrera (numa pixotada de Marcus Victor) a sua única oportunidade para marcar o segundo gol.

Por parte do Ceará, no jogo das oportunidades, Vina desperdiçou a única chance do Ceará, antes do gol de Pedro Raul aos 44 minutos.

Olhando bem, o empate falou sobre o jogo.

A torcida do Ceará comemorou o resultado.