Ceará empata e amplia tabu contra Fortaleza no Clássico-Rei; veja histórico

Com o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, nesta quinta-feira (6), pela Série A de 2025, na Arena Castelão, o Ceará manteve um tabu histórico. O Vovô não perde para o maior rival em um jogo oficial desde 2023, em um recorte de confrontos que já soma 10 Clássicos-Rei realizados.

A última derrota para o Leão ocorreu no dia 1º de abril daquele ano, com um triunfo por 2 a 1, pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Depois disso, já são seis empates e outras quatro vitórias do Vovô, que registraram ainda a conquista de dois títulos estaduais ao Alvinegro de Porangabuçu.

Em paralelo, o Ceará também segue com ampla vantagem nos embates pelo Brasileirão. Ao todo, na 1ª divisão, são 19 partidas, com 11 vitórias alvinegras, três triunfos tricolores e mais cinco empates.

Vale ressaltar que esse também foi o último Clássico-Rei de 2025. Deste modo, a hegemonia do embate é toda alvinegra na temporada, que encerrou o ano de forma invicta

Tabu histórico do Ceará no Clássico-Rei