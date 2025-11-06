Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Ceará empata e amplia tabu contra Fortaleza no Clássico-Rei; veja histórico

O time alvinegro empatou o Leão nesta quinta-feira (6)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 00:02, em 07 de Novembro de 2025)
Alexandre Mota
Legenda: O Ceará empatou com o Fortaleza no último clássico-rei do ano e manteve tabu e invencibilidade
Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Com o empate em 1 a 1 com o Fortaleza, nesta quinta-feira (6), pela Série A de 2025, na Arena Castelão, o Ceará manteve um tabu histórico. O Vovô não perde para o maior rival em um jogo oficial desde 2023, em um recorte de confrontos que já soma 10 Clássicos-Rei realizados.

A última derrota para o Leão ocorreu no dia 1º de abril daquele ano, com um triunfo por 2 a 1, pelo jogo de ida da final do Campeonato CearenseDepois disso, já são seis empates e outras quatro vitórias do Vovô, que registraram ainda a conquista de dois títulos estaduais ao Alvinegro de Porangabuçu.

Em paralelo, o Ceará também segue com ampla vantagem nos embates pelo Brasileirão. Ao todo, na 1ª divisão, são 19 partidas, com 11 vitórias alvinegras, três triunfos tricolores e mais cinco empates.

Vale ressaltar que esse também foi o último Clássico-Rei de 2025. Deste modo, a hegemonia do embate é toda alvinegra na temporada, que encerrou o ano de forma invicta 

Tabu histórico do Ceará no Clássico-Rei

  • Ceará 1x1 Fortaleza | Série A de 2025
  • Fortaleza 0x1 Ceará | Série A de 2025
  • Ceará 1x1 Fortaleza | Campeonato Cearense de 2025
  • Fortaleza 0x1 Ceará | Campeonato Cearense de 2025
  • Fortaleza 1x2 Ceará | Campeonato Cearense de 2025
  • Ceará (3) 1 x 1 (2) Fortaleza | Campeonato Cearense de 2024
  • Fortaleza 0x0 Ceará | Campeonato Cearense de 2024
  • Fortaleza 0x1 Ceará | Copa do Nordeste de 2024
  • Fortaleza 3x3 Ceará | Campeonato Cearense de 2024
  • Ceará 2x2 Fortaleza | Campeonato Cearense de 2023
  • Fortaleza 2x1 Ceará | Campeonato Cearense de 2023  (última vitória do Leão)
