Saiba como Ceará e Fortaleza podem terminar fora do Z4 da Série A juntos na 38ª rodada
Os times entram em campo neste domingo (7)
A Série A de 2025 chegou na rodada final. Neste domingo (7), às 16h, as definições serão tomadas, com foco na luta contra o rebaixamento: apenas Sport e Juventude confirmaram a queda para Série B, restando duas vagas que podem ser de Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória-BA e Internacional.
No cenário, a vantagem do futebol cearense é depender apenas de si. Isso porque iniciam a 38ª e última rodada fora do Z-4. Empatados em pontuação, com 43, o Vovô aparece em 15º, enquanto o Leão surge em 16º. O primeiro na zona é o Vitória-BA, em 17º, com 42, e o Inter vem logo atrás, em 18º, com 41. O Santos é o 14, com 44.
A missão segue difícil, mas os times cearenses chegaram na "final das finais" e podem, no mundo ideal, garantir a manutenção na Série A juntos, mantendo então o Clássico-Rei no Brasileirão de 2026. O Diário do Nordeste mostra parte dessas combinações de resultados para a sobrevivência dos clubes alencarinos na elite nacional.
E a operação futebol cearense envolve basicamente cinco jogos: Ceará x Palmeiras, na Arena Castelão; Botafogo x Fortaleza, no Engenhão; Inter x Bragantino, no Beira-Rio; Vitória-BA x São Paulo, no Barradão; e Santos x Cruzeiro, na Vila Belmiro. Esses jogos vão sacramentar os rebaixados de 2025.
O que precisa acontecer?
Para Ceará e Fortaleza permanecerem juntos no Brasileirão, diversas combinações são possíveis. O Diário do Nordeste então vão explicar apenas o recorte em que as equipes registram o mesmo resultado: vitória, empate ou derrota. Caso uma vença e outra tenha um placar diferente, isso amplia ainda mais o universo de possibilidades, então abaixo também tem o que cada um precisa de forma individual para evitar a queda de divisão.
Vitórias de Ceará e Fortaleza
Garantem a permanência. Nesse caso, chegam juntos aos 46 pontos e não poderiam ser alcançados pelo Vitória-BA, que é o primeiro time do Z-4, que só pode somar 45. Por isso, a expressão "dependem apenas de si" na última rodada.
Empates de Ceará e Fortaleza
No cenário, os times cearenses atingiriam 45 pontos e só escapariam juntos caso o Vitória-BA e o Internacional não vencessem na rodada. Logo, poderiam perder ou até empatar, que não ultrapassariam Ceará e Fortaleza na rodada final.
E com resultados diferentes? Ceará e Fortaleza escapam?
Pontuação para evitar o rebaixamento na Série A de 2025 (UFMG)
- 46 pontos (0% de chance de queda)
- 45 pontos (0,4% chance de queda)
- 44 pontos (17,9% chance de queda)
- 43 pontos (70,9% chance de queda)
- 42 pontos (100% chance de queda)
Chance de rebaixamento na Série A de 2025 (UFMG)
- Sport (rebaixado)
- Juventude (rebaixado)
- Internacional (77,6% de chance de rebaixamento)
- Vitória-BA (65% de chance de rebaixamento)
- Fortaleza (35% de chance de rebaixamento)
- Ceará (20,3% de chance de rebaixamento)
- Santos (2% de chance de rebaixamento)
Jogos da luta contra o rebaixamento na Série A (UFMG)
38ª rodada da Série A
- 07.12 (domingo) - Ceará x Palmeiras | Arena Castelão, às 16h
- 07.12 (domingo) - Botafogo x Fortaleza | Engenhão, às 16h
- 07.12 (domingo) - Santos x Cruzeiro | Vila Belmiro, às 16h
- 07.12 (domingo) - Vitória-BA x São Paulo | Barradão, às 16h
- 07.12 (domingo) - Internacional x Bragantino | Beira-Rio, às 16h