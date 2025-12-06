Saiba como Ceará e Fortaleza podem terminar fora do Z4 da Série A juntos na 38ª rodada

A Série A de 2025 chegou na rodada final. Neste domingo (7), às 16h, as definições serão tomadas, com foco na luta contra o rebaixamento: apenas Sport e Juventude confirmaram a queda para Série B, restando duas vagas que podem ser de Santos, Ceará, Fortaleza, Vitória-BA e Internacional.

No cenário, a vantagem do futebol cearense é depender apenas de si. Isso porque iniciam a 38ª e última rodada fora do Z-4. Empatados em pontuação, com 43, o Vovô aparece em 15º, enquanto o Leão surge em 16º. O primeiro na zona é o Vitória-BA, em 17º, com 42, e o Inter vem logo atrás, em 18º, com 41. O Santos é o 14, com 44.

Legenda: Ceará e Fortaleza chegam fora da zona de rebaixamento na última rodada Foto: reprodução / SrGoool

A missão segue difícil, mas os times cearenses chegaram na "final das finais" e podem, no mundo ideal, garantir a manutenção na Série A juntos, mantendo então o Clássico-Rei no Brasileirão de 2026. O Diário do Nordeste mostra parte dessas combinações de resultados para a sobrevivência dos clubes alencarinos na elite nacional.

E a operação futebol cearense envolve basicamente cinco jogos: Ceará x Palmeiras, na Arena Castelão; Botafogo x Fortaleza, no Engenhão; Inter x Bragantino, no Beira-Rio; Vitória-BA x São Paulo, no Barradão; e Santos x Cruzeiro, na Vila Belmiro. Esses jogos vão sacramentar os rebaixados de 2025.

O que precisa acontecer?

Para Ceará e Fortaleza permanecerem juntos no Brasileirão, diversas combinações são possíveis. O Diário do Nordeste então vão explicar apenas o recorte em que as equipes registram o mesmo resultado: vitória, empate ou derrota. Caso uma vença e outra tenha um placar diferente, isso amplia ainda mais o universo de possibilidades, então abaixo também tem o que cada um precisa de forma individual para evitar a queda de divisão.

Vitórias de Ceará e Fortaleza

Garantem a permanência. Nesse caso, chegam juntos aos 46 pontos e não poderiam ser alcançados pelo Vitória-BA, que é o primeiro time do Z-4, que só pode somar 45. Por isso, a expressão "dependem apenas de si" na última rodada.

Empates de Ceará e Fortaleza

No cenário, os times cearenses atingiriam 45 pontos e só escapariam juntos caso o Vitória-BA e o Internacional não vencessem na rodada. Logo, poderiam perder ou até empatar, que não ultrapassariam Ceará e Fortaleza na rodada final.

Derrotas de Ceará e Fortaleza

No pior recorte, manteriam 43 pontos e, para escapar juntos, precisariam que o Vitória-BA não vencesse o São Paulo, enquanto o Internacional não poderia vencer por mais de um gol de diferença o Bragantino. No fim, são cenários de maior risco de queda.

E com resultados diferentes? Ceará e Fortaleza escapam?

Com resultados distintos, os cenários são inúmeras: vitória do Ceará + empate do Fortaleza; derrota do Ceará + vitória do Fortaleza; empate do Ceará + derrota do Fortaleza e etc. Deste modo, para facilitar ao torcedor, o Diário do Nordeste mostra abaixo o que cada um precisa de forma individual para escapar do rebaixamento.

Legenda: Cenário do Ceará para evitar o rebaixameto na última rodada da Série A Foto: divulgação / SVM

Legenda: Cenário do Fortaleza para evitar o rebaixamento na última rodada da Série A Foto: divulgação / SVM