Um motociclista sofreu ferimento grave após ser atingido por uma pipa com linha de cerol na tarde do último domingo (13), na Avenida Américo Barreira, no bairro Parangaba, em Fortaleza. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Guarda Municipal foram mobilizadas para atender a ocorrência e socorrer a vítima.

Segundo informações da Guarda, uma equipe da Inspetoria de Segurança Urbana (ISU) foi acionada. Já na chegada ao local, os agentes constataram a presença de um ferimento causado por linha cortante.

O homem chegou a receber atendimento médico antes mesmo da chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por conta da gravidade do caso. Outras equipes de socorro avaliaram a vítima e "providenciaram o transporte para a unidade hospitalar de referência", informou a Guarda em nota oficial.

Veja também Segurança Torcedores de Ceará e Fortaleza brigam em ruas de Fortaleza antes do Clássico pelo Brasileirão Segurança Suspeito de matar mulher a facadas em Bela Cruz é preso pela Polícia Civil do Ceará

Além da Guarda, uma equipe da Polícia Militar do Ceará também prestou assistência à ocorrência. O celular da vítima foi entregue durante o atendimento, ele foi encaminhado ao Hospital Instituto Dr. José Frota (IJF) e a moto foi removida da via por conta dos danos que comprometiam a segurança.

"A equipe da ISU permaneceu no local até a chegada de um familiar da vítima, garantindo a segurança da motocicleta e a continuidade do atendimento", finalizou a Guarda Municipal no comunicado.

Morte após corte com cerol

Outro acidente com linha de cerol foi registrado na última sexta-feira (12). Um motociclista de 22 anos faleceu após ser atingido com uma linha cortante no km 3 da BR-116, em Fortaleza.

Testemunhas que trafegavam no local contaram que o homem chegou a estacionar o veículo e sentar no acostamento, mas morreu no local. Nenhum responsável pela linha com cerol foi identificado até o momento.