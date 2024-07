Motociclista morre após ser atingido no pescoço com linha com cerol em Fortaleza

Um motociclista de 22 anos morreu após ser atingido com uma linha com cerol no pescoço, no km 3 da BR-116, em Fortaleza. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu nesta sexta-feira (12), às 17h.

"Segundo levantamento da equipe PRF que compareceu ao local, o condutor, um homem de 22 anos, trafegava no sentido interior-capital quando teve a lateral direita do pescoço cortada com a linha", diz nota da pasta.

Testemunhas relataram a PRF, que o homem chegou a estacionar o veículo, sentou no acostamento e morreu no local. Os responsáveis pela linha ainda não foram identificados.

O Diário do Nordeste procurou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre o caso e aguarda resposta.