Casal de mineiros alvo de operação no Ceará é suspeito de manipulação de jogos de futebol

O casal de mineiros investigado pela Polícia Civil do Ceará suspeito de lavagem de dinheiro pode estar envolvido com manipulação de jogos de futebol e até facções criminosas. As hipóteses foram comunicadas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (12). O inquérito está em andamento.

Segundo os investigadores, o casal praticou fraudes em vários estados do Brasil e na Europa, antes de chegar ao Ceará. "Temos um relatório que nos trouxe indícios de fraude em várias transações financeiras no mundo", informou o delegado Jailton Rodrigues, da Delegacia de Combate à Lavagem de Dinheiro (DCLD). Os suspeitos costumam emitir cartões de crédito falsos em nome de terceiros.

As vítimas identificavam que tinham sido emitidos cartões em seus nomes e entravam em contato com as operadoras de crédito para informar a fraude. "Outro ponto é a questão da relação dele [o homem do casal] com jogadores de futebol. Ele foi jogador em categoria de base, tanto em times do Brasil como em times do exterior", disse o delegado. Daí a hipótese de envolvimento do criminoso com manipulação de jogos em casas de aposta.

"A investigação está em andamento nesse sentido, só que ainda está um pouco precoce, não temos muitos detalhes acerca dessa questão com jogadores e com as 'bets' [plataformas de apostas esportivas]", continuou o delegado.

Além disso, segue em investigação a possibilidade de o casal estar relacionado com facção criminosa. "Nos vínculos que foram detectados no histórico criminal, caso do esposo, vemos relação com pessoas que têm envolvimento com facção criminosa" e com estelionatários, disse Rodrigues. "As próprias diligências [da operação] comprovaram relacionamentos, reuniões, visitas a pessoas com antecedentes criminais. Mas, não temos elementos ainda para afirmar que são integrantes de facções", concluiu o delegado.

Movimentação financeira

De acordo com a Polícia, foi identificado que, em apenas dois meses, o casal movimentou em torno de R$ 1,5 milhão, entre entradas e saídas de valores. "O dinheiro tanto saía do Brasil como retornava, também", afirmou o delegado da DCLD.

A delegada Ana Padilha, do Departamento de Inteligência Policial (DIP) da Polícia Civil, acrescentou que o casal não tem vínculo com o Ceará e que a motivação para estarem no Estado ainda será investigada. Além disso, ela revelou que o vínculo do suspeito com jogadores de futebol, por meio de fotos publicadas nas redes sociais, foi o que chamou atenção para a possibilidade de relação com manipulação de jogos. "Esse vínculo teria acendido um alerta para a gente. São mais jogadores desconhecidos, jogadores de futebol do País todo", afirmou ela.

Com o casal, a Polícia apreendeu diversas joias, sendo nove relógios, sete anéis, quatro pulseiras, quatro cordões, dois pingentes e um punhal adornado em ouro. Um imóvel avaliado em R$ 2,2 milhões também foi sequestrado, além de veículos de luxo, 20 cartões de crédito e três celulares.

Homem foi preso em flagrante

Durante a operação policial, deflagrada nessa quinta-feira, no Eusébio e em Fortaleza, um dos investigados, de 32 anos, foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. A Polícia espera atingir o valor de R$ 6 milhões, com bens sequestrados dos suspeitos.

O suspeito preso também responde por estelionato e porte ilegal de arma de fogo em Minas Gerais e no Espírito Santo.

Natural de Governador Valadares, em Minas Gerais, o casal é suspeito de adquirir imóveis, veículos e outros bens no Ceará, bem como de abrir contas de pessoas jurídicas para possibilitar a ocultação de patrimônio adquirido com os crimes.