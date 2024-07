MP pede que Polícia realize mais diligências em investigação sobre tentativa de chacina em Fortaleza

O Ministério Público do Ceará (MPCE) solicitou que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) realize uma série de diligências ainda sobre a tentativa de chacina no bairro Barroso, em Fortaleza, do último dia 21 de junho.

A promotora da 109ª Promotoria de Justiça de Fortaleza não desconsiderou que autoridade policial tenha apresentado relatório final acerca do caso, inclusive, com quatro indiciados por participação direta no ataque, como noticiado pelo Diário do Nordeste, mas apontou que há necessidade de mais diligências.

O MP indicou uma lista com 12 pedidos, dentre eles que sejam anexados aos autos os "laudos cadavéricos, o registro de local de crime, a identificação e prontuário médico das vítimas sobreviventes, assim como a realização de perícia nos aparelhos celulares porventura apreendidos, que podem trazer informações relevantes, seja quanto à autoria, seja quanto à dinâmica dos fatos".

"Não consta dos autos qualquer relatório policial que informe que tenha sido ao menos tentada a localização de testemunhas oculares" MPCE

Ao concluir o relatório, a Polícia Civil já havia dito que "o inquérito ainda carece de oitiva de grande parte das testemunhas sobreviventes, realização de laudos periciais de lesão corporal...laudos cadavéricos, laudo de local de crime... e que estas diligências devem ser anexadas aos autos posteriormente"

Agora, os autos foram devolvidos ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para que, no prazo de 20 dias, aconteça a conclusão das investigações.

10 baleados no ataque Dos 10 feridos, nove são crianças e adolescentes. Um menino de 10 anos e uma mulher morreram

VÍTIMAS SOCORRIDAS

O MP pede que a Polícia oficie a unidade hospitalar para onde as vítimas foram socorridas, solicitando as cópias da ficha de atendimento, do prontuário médico e do documento de alta médica.

A reportagem apurou que, até essa quinta-feira (11), um adolescente de 16 anos e uma criança de 8 anos seguem internados no Instituto Doutor José Frota (IJF). Um deles foi atingido por disparo de arma de fogo na cabeça e passou por cirurgia de emergência.

Dentre os outros pedidos do órgão acusatório está a realização de pesquisas junto aos sistemas disponíveis à Polícia Civil, na tentativa de identificar e verificar eventuais registros de deslocamento do veículo sedan, de cor clara mencionado ao longo dos autos".

QUEM SÃO OS INDICIADOS

Estão indiciados por homicídio qualificado com motivo torpe, crime de organização criminosa armada, corrupção de menores e posse ilegal de arma de fogo: Victor Henrique Pereira Carneiro, o 'Viti'; Clenilson Ferreira de Brito, o 'Del'; Narcélio da Silva Pereira, o 'Cego'; e Carla Germano Sales, conhecida como 'Bibi Perigosa' ou 'Peppa Pig'.

Destes, 'Bibi Perigosa' permanece na condição de foragida. A quinta indiciada é Tainara da Silva Bezerra. Para esta, foram apontados crimes de corrupção de menores e receptação, já que, segundo a investigação,Tainara não participou das mortes, mas ajudou a esconder dois suspeitos. A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos indiciados.

A motivação do crime, já revelada em matérias anteriores do Diário do Nordeste, foi a guerra entre as facções criminosas, Massa Carcerária -Tudo Neutro (TDN) e Comando Vermelho (CV).

Um sexto homem investigado pela Polícia como participante da tentativa de chacina não chegou a ser indiciado.

A reportagem apurou que a Polícia Civil ouviu populares, de forma sigilosa, que "afirmaram categoricamente que Clenilson Ferreira de Brito é integrante da Massa Carcerária e, após ser liberado da prisão (fato ocorrido em data recente), passou a frequentar o bairro durante a madrugada, efetuando disparos e aterrorizando os moradores, sendo, ainda, apontado como autor de outros homicídios e tentativas de homicídios, todos motivados por rivalidade entre facções criminosas".