Cinco suspeitos de tentar fraudar concurso da Polícia Militar do Ceará são detidos em Fortaleza

Cinco suspeitos de tentar fraudar o concurso da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram detidos em flagrante, em Fortaleza, no último domingo (13). Entre eles, estão três homens naturais do Estado de Pernambuco. Mais de 50 mil candidatos concorrem a 1 mil vagas, no concurso público.

Em nota, a PMCE confirmou que realizou "a condução de cinco homens suspeitos de envolvimento em tentativas de fraude durante a aplicação da prova do concurso da Corporação. As ações ocorreram nos bairros Benfica, Fátima e Cidade 2000, em Fortaleza. Os suspeitos responderam a inquérito por crime contra a fé pública".

Na Cidade 2000, três homens, naturais de Pernambuco, de 23, 30 e 40 anos de idade, foram encontrados em uma residência, "onde eles preparavam um esquema para fraudar o certame", segundo a PMCE.

Com o trio, foram apreendidos diversos materiais eletrônicos, como transmissores, receptores e aparelhos celulares. A Polícia Militar não explicou como chegou aos suspeitos. Eles foram levados ao 2º Distrito Policial (2º DP), da Polícia Civil do Ceará (PCCE), onde foram autuados também pelo crime de associação criminosa.

As outras duas detenções ocorreram em locais de prova. No bairro Benfica, na Universidade Federal do Ceará (UFC), um fiscal de prova identificou que um homem estaria tentando realizar a prova no lugar do verdadeiro candidato, inscrito no concurso.

A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão de um homem de 40 anos. O suspeito foi levado ao 7º Distrito Policial (7º DP), onde foi autuado por falsidade ideológica.

Legenda: Aparelhos celulares e outros equipamentos eletrônicos foram apreendidos com suspeitos de tentar fraudar o concurso público da Polícia Militar do Ceará Foto: Divulgação/ PMCE

Já no bairro Fátima, outra equipe policial foi acionada após um fiscal constatar que um candidato portava documento falso. Com ele, também foi apreendido um aparelho celular escondido no calçado.

O suspeito, de 28 anos, confessou que realizava a prova no lugar de outra pessoa, que estava regularmente inscrita. Ele foi conduzido ao 10º Distrito Policial (10º DP), onde foi autuado por uso de documento falso e associação criminosa.

Mais de 50 mil inscritos no concurso

O concurso público para Soldado do Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM) da Polícia Militar do Ceará teve a prova objetiva aplicada na tarde do último domingo (13). Segundo o Governo do Estado, 50.995 candidatos concorrem a 1 mil vagas.

R$ 5.568,64 é o salário inicial para o cargo de soldado. O concurso ainda terá 500 vagas de cadastro de reserva, seguindo o percentual de 80% para ampla concorrência e 20% negros e pardos

As provas foram realizadas em 90 locais, com um total de 1.382 salas de aplicação, nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape. O concurso é organizado pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Estadual do Ceará (Uece).

A prova objetiva foi composta por 100 questões de múltipla escolha, com Conhecimentos Básicos (Língua Portuguesa/Interpretação de Texto, Raciocínio Lógico, Atualidades/História do Ceará, Noções de Administração Pública e Ética no Serviço Público) e Conhecimentos Específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direitos Humanos, Noções de Direito Penal Militar/Processo Penal Militar, Noções de Direito Penal e Processual Penal, Noções de Criminologia e Segurança Pública).

Além das provas objetivas, os candidatos serão avaliados em mais quatro etapas: exame de saúde, avaliação psicológica, Teste de Aptidão Física (TAF) e investigação social.

O gabarito e os cadernos de questões estão disponíveis para consulta pelo site da banca organizadora. Interessados podem entrar com recurso contra as respostas das provas objetivas até as 17h desta terça-feira (15), também pelo site da CEV/Uece.

Segundo o cronograma do concurso público, o gabarito oficial definitivo e o resultado da primeira etapa do concurso será divulgado no dia 6 de agosto.