Tráfego no Cocó passa por alterações da AMC; veja o que muda com nova intervenção viária

O tráfego na região do Cocó passará por algumas mudanças, a partir de quarta-feira (25), buscando melhorar a fluidez e a segurança no trânsito da Av. Engenheiro Santana Júnior. Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), eles focam no sentido Iguatemi/Cocó, e incluirá uma alteração viária no viaduto da Antônio Sales.

Por dia, cerca de 28 mil veículos circulam pelo sentido sul da Avenida. Assim, para pensar a melhora do trânsito, foi realizada uma simulação de tráfego no local, comprovando a diminuição das filas de carros.

O diretor de Trânsito da AMC, Leandro Rocha, afirmou que medida deve ajudar nos horários de pico, sem prejudicar quem já utiliza o viaduto. “Registramos constantes congestionamentos neste trecho da Av. Engenheiro Santana Júnior. É um ponto crítico que deve ser resolvido com essa readequação”, explica.

O que muda?

A medida conta com:

Implantação de sinalização no viaduto da Av. Antônio Sales;

Redução de faixa de tráfego no viaduto da Av. Antônio Sales.

Conforme a AMC, uma faixa adicional na Av. Engenheiro Santana Júnior será disponibilizada com a mudança, a partir da descida do viaduto, ampliando o espaço de quem vai em direção ao Cocó.

Além disso, para otimizar o fluxo dos veículos, o tempo semafórico do equipamento situado no cruzamento da Av. Engenheiro Santana Júnior com a Rua General Tertuliano Potiguara também será ajustado conforme a demanda de veículos.