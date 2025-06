Cagece suspende abastecimento de água em município da Grande Fortaleza nesta quarta-feira (25)

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) interrompe o abastecimento de água, nesta quarta-feira (25), em Caucaia, município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

A paralisação acontece de 00h30 às 12h30, e a previsão é que o serviço retorne logo após a conclusão das obras de ampliação do sistema, porém, em algumas regiões, o equilíbrio total pode demorar até 24 horas.

O objetivo da suspensão do fornecimento de água pela Cagece é injetar quatro novas tubulações na rede de distribuição local, ampliando as adutoras existentes.

A intervenção deve melhorar a pressão e a continuidade do abastecimento no Município, principalmente nos seguintes bairros:

Conjunto Metropolitano;

Centro de Caucaia;

Parque Soledade.

Falta d'água deve durar quando tempo?

Ao todo, a interrupção do serviço de abastecimento de água em Caucaia deve durar 12 horas, iniciando na madrugada (00h30) e seguindo até o início da tarde (12h30) desta quarta-feira.

A previsão é que o fornecimento retorne logo após a conclusão dos serviços de ampliação. Porém, como o sistema funciona por pressão, a Cagece alerta que em áreas mais altas ou distantes da estação de tratamento é possível que o equilíbrio completo volte somente na quinta-feira (26).

É importante que alguns imóveis podem sentir o desabastecimento e outros não, a depender de fatores como capacidade da caixa d’água, reservatórios de bairro, etc.

O que fazer durante a falta d'água?

No período de suspensão do serviço de abastecimento, a Cagece recomenda aos moradores de Caucaia que a água reservada seja usada com moderação, privilegiando o consumo humano e as atividades essenciais.

Ficou com dúvidas ou quer mais informações? Então, entre em contato com a empresa pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, assistente virtual que atende no portal da companhia.