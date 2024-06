Passageiras organizam aniversário surpresa para motorista em ônibus de Fortaleza; veja vídeo

Um motorista de ônibus foi surpreendido com uma comemoração de aniversário surpresa, organizada por passageiros, no bairro Cocó, em Fortaleza. A celebração, na última terça-feira (25) foi registrada e viralizou nas redes sociais.

Motorista há mais de duas décadas, o condutor João José Clemente, de 65 anos, é o responsável pelo volante de alguns dos ônibus da linha 832 - Cidade 2000/Papicu há mais de 15 anos.

VEJA VÍDEO DA SURPRESA

No comando do transporte público, ele conquistou a simpatia dos passageiros por possuir uma postura profissional notável, descrita como cuidadosa e solícita. “Adoro pegar o ônibus com ele. Ele é um profissional atencioso, educado e prestativo”, explicou a vendedora Sandra Celestino, que costuma embarcar na condução quase todos os dias.

Além da conduta profissional, o motorista, carinhosamente apelidado de “JJ”, também é elogiado por manter o bom humor, sempre recebendo os usuários do transporte público com um sorriso no rosto.

“Ele é querido pela maneira como ele trata as pessoas. Ele tá sempre sorridente e sempre espera quando vê que o passageiro está vindo. É difícil [encontrarmos] motorista assim, que se importa. Ele passa no primeiro ônibus às 5h e já vem de bom humor”, relatou a passageira Erlanne Gomes.

FESTA SURPRESA

No caso da professora Érica Coelho, a relação de amizade com o motorista começou há três anos, quando ela e algumas colegas de trabalho passaram a pegar o ônibus do motorista após o expediente. Cansadas, as educadoras viam o dia melhorar ao serem recepcionadas pela simpatia de JJ.

“Seu jeito cordial foi nos conquistando a cada dia. [Ele estava] sempre sorridente, nos cumprimentava e nos presenteava com uma boa música durante todo o percurso”, relembrou Érica.

Com o carinho crescendo entre o motorista e o grupo, as passageiras passaram a presenteá-lo com pequenos mimos em datas comemorativas, como Natal e Páscoa. Ao descobrirem a data em que João José completaria mais um ano de vida, decidiram surpreendê-lo com uma comemoração especial.

“Este ano, descobrimos a data do aniversário dele e resolvemos deixar seu dia mais significativo. Nós não apenas o homenageamos, mas trouxemos muita alegria aos nossos próprios corações por proporcionar esse momento pra ele”, destacou a professora, que teve a ajuda das colegas Keila Gilsiaria, Silvana Déborah, Isabela Gomes e Leidiane Socorro na organização da celebração.

HOMENAGEM GRATIFICANTE

Apesar dos tantos anos de condução, João José nunca havia ganhado uma festa dos passageiros e se emocionou com a atitude. “Já tinha ouvido alguns comentários [sobre a surpresa], mas [o momento] não deixou de ser emocionante, né? Foi a primeira vez que fizeram”, contou ele, em entrevista ao Diário do Nordeste.

Sobre a elogiada relação com os usuários do transporte público, o motorista explicou que tenta suavizar a experiência do deslocamento com o bom humor, pois entende que a maioria dos usuários enfrenta uma rotina estressante tentando equilibrar trabalho e atividades domésticas.

“Eu sempre procuro fazer o melhor, sabe? Eu tô sempre ajudando porque a gente tem que contribuir, né? Eu sempre procuro fazer o melhor porque as pessoas passam o dia trabalhando, têm os afazeres de casa... Então é importante [agir com bom humor] nesse momento”, afirmou JJ.

Para João José, é indispensável manter esse tipo de conduta na profissão: “[É necessário] procurar contribuir, agir com prudência e ter paciência, porque é uma profissão desgastante. Então, você tem que fazer as coisas com amor. [Assim], tudo se torna mais fácil”.

CELEBRAÇÃO FAZ SUCESSO NAS REDES

Gravado pelos envolvidos na surpresa, um vídeo que mostra momentos da comemoração foi compartilhado nas redes sociais e não demorou a viralizar, emocionando usuários.

Nos comentários, alguns perfis elogiaram a atitude das professoras. “Mulheres e a capacidade de fazer do mundo um lugar melhor”, escreveu um. Outra internauta ainda aproveitou a oportunidade para parabenizar o motorista: “Lindo de se ver! Parabéns ao profissional, que deve ser um ser humano incrível. Que Deus te abençoe na sua vida e no seu trabalho”.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Lazari