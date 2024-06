Ponto de encontro em Fortaleza, Ponte dos Ingleses passa por requalificação

Com previsão de entrega para o 2º semestre deste ano, a Ponte dos Ingleses é um marco de Fortaleza. Integrante do processo de requalificação da região da Praia de Iracema, o equipamento, na última segunda-feira (24), recebeu de volta a escultura “La Femme Bateau”, de Sérvulo Esmeraldo, restaurada após seis anos de ausência.

Projetada para se estender por 800 metros ao longo do mar, a Ponte dos Ingleses começou a ser construída em 1920, com a proposta de servir como um porto moderno e eficiente. Idealizada pela empresa Nastor Griffts, a ponte visava impulsionar o comércio marítimo e consolidar Fortaleza como um importante centro portuário.

No entanto, o destino da Ponte dos Ingleses foi marcado por contratempos. As obras foram suspensas em 1926, durante o governo de Artur Bernardes, devido à falta de recursos.

Atualmente, o espaço passa por um processo urbanização, após receber novo piso de concreto e guarda-corpos da ponte. Estão sendo realizadas as instalações elétricas, fixação dos postes e instalação dos pilares de madeira dos novos quiosques que estarão no local. A obra foi iniciada em outubro de 2023.

Além disso, para o público PCD, também estão sendo instalados módulos de vidro em parte do guarda-corpo, para facilitar o acesso das pessoas com deficiência.

Espaço de encontro

Apesar de nunca ter sido utilizada como porto, a Ponte dos Ingleses não desapareceu da memória da cidade. Ao longo dos anos, a ponte se tornou um ponto de encontro para turistas e moradores locais, que frequentavam o local para apreciar o pôr do sol, as noites de lua, praticar surf e até mesmo observar golfinhos que nadavam nas proximidades. Essa relação especial com a comunidade fortaleceu o significado cultural da ponte, transformando-a em um símbolo da identidade cearense.

Em 1989, a Câmara Municipal de Fortaleza, reconhecendo o valor histórico e cultural da Ponte dos Ingleses, aprovou seu tombamento como patrimônio cultural da cidade. Em 1994, a ponte passou por uma reforma e recebeu uma galeria de arte e um observatório marinho da Universidade Federal do Ceará (UFC), consolidando seu papel como um espaço de lazer, cultura e conhecimento.

Sobre o projeto

Esta edição da série Praia é Vida se propõe a celebrar a rica história e o potencial econômico da orla de Fortaleza, por meio de conteúdos especiais que apresentam pontos importantes da orla e o impacto positivo que levam a população.