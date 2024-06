Com fim da greve nas universidades, passe-livre estudantil vai funcionar em julho em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), informou nesta quarta-feira (26) que o passe-livre estudantil está garantido para os estudantes de universidades públicas afetados pela greve e que estão retornando às aulas neste período que deveria ser de férias.

Por meio das redes sociais, o gestor municipal afirmou que a prefeitura irá ofertar o benefício apesar da alteração no calendário universitário devido à paralisação.

"Quero tranquilizar os alunos de universidades públicas que estavam em greve e agora estão retornando às aulas. O passe-livre estudantil está garantido para vocês neste período que deveria ser de férias. Nosso compromisso com os estudantes não mudou. Tem aula, tem passe-livre", disse o prefeito.

O uso do benefício das passagens já era uma reivindicação dos alunos e uma demanda apresentada pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc) durante a greve.

"O Comando Unificado também irá acompanhar e apoiar as demandas de transporte dos estudantes em julho, em Fortaleza, e no interior; continuar monitorando o atendimento às pautas locais junto às reitorias", informou o Adufc.

Na quinta-feira (27), o Governo Federal irá realizar uma reunião para o ato de assinatura dos termos de acordo para técnico-administrativos e docentes da rede federal de educação.

A assinatura marcará o fim da greve 2024 do sindicato nacional dos servidores - docentes e técnico-administrativos - (Sinasefe), no dia em que o movimento terá completado 85 dias de duração. O evento ocorre na sede do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), em Brasília.

Novos calendários universitários

Uece

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) publicou, na última sexta-feira (21), o calendário de reposição das aulas, após professores e professoras da instituição decidirem suspender a greve. A reposição, que iniciou na segunda-feira (24), segue até o dia 18 de setembro de 2024 para os docentes que aderiram à paralisação.

O calendário de reposição terá uma pausa de sete dias em julho, entre os dias 8 e 14 do mês, "para o gozo de 7 dias de férias". A partir do dia 15, as férias são suspensas para professores que paralisaram as atividades durante os meses de greve.

O calendário de reposição ainda deve ser submetido à aprovação do Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão e após isso será publicado no site da Uece.

IFCE

A reestruturação dos calendários acadêmicos e o retorno das atividades foram temas de discussão do reitor Wally Menezes, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), juntamente a uma equipe de gestores da instituição e membros das seções sindicais nesta terça-feira (25).

Segundo o instituto, o planejamento das ações acontece após a realização das assembleias que deliberarão acerca da proposta do Governo Federal. Agora, a instituição aguarda a assinatura do acordo pelo comando nacional de greve, marcada para esta quinta-feira (27) em Brasília, para definição da data de retorno das aulas e comunicação à comunidade acadêmica.

UFC

De acordo com o Adufc, as reitorias procederão à elaboração e aprovação dos novos calendários universitários após a assinatura do acordo com o governo federal. O movimento depende de uma nova assembleia, que deve votar pelo encerramento da greve e, caso aprovado, fará o informe oficial às reitorias da UFC, UFCA e Unilab.