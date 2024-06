Professores das universidades federais do Ceará decidem encerrar a greve

Em uma assembleia geral extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira (21), em Fortaleza, professores da Universidade Federal do Ceará (UFC), da Universidade Federal do Cariri (UFCA) e da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) votaram pelo fim da greve. Em deliberação acirrada, não houve unanimidade na decisão. Os docentes estavam em greve há pouco mais de dois meses, desde o dia 15 de abril. Segundo a ADUFC, a decisão ocorre “numa construção coletiva e mobilizada, vinculada à assinatura do acordo com o governo federal – só após essa etapa, que deve ocorrer até o início de julho, o movimento paredista será encerrado”. Portanto, ainda não há definição sobre quando as aulas irão retornar. A decisão ainda será encaminhada ao Comando Nacional de Greve (CNG) do ANDES-Sindicato Nacional, responsável por representar a categoria nas negociações com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Na votação, docentes reconheceram que as propostas do governo foram limitadas, mas são conquistas do movimento grevista. Foram 107 votos a favor da saída, 58 pela continuidade e sete abstenções. Após a assinatura do acordo com o governo, o sindicato informa à reitoria sobre o fim da greve, convoca o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE ), ocasião em que será definido o novo Calendário Universitário. Veja também PontoPoder Lula anuncia investimentos em Educação e entrega de moradias populares em 3ª visita ao Ceará em 2024 Ceará “Acho que é o momento de encerrar essa greve”, diz Camilo sobre docentes e técnicos de universidades A professora Irenísia Oliveira, presidente da ADUFC, destacou que os ganhos, “embora insuficiente”, foram decorrentes da greve. Além disso, ela elogiou o nível de debate da assembleia. “A nossa categoria é muito diversa, de realidades muito diversas. É assim que construímos a democracia, sabendo ouvir, modulando as falas, respeitando a fala do outro”, afirmou. “A gente demarcou o que tem sido esse embate. O Comando Local de Greve sustentou que o nosso movimento unificado forçou as negociações. E nós tivemos ganhos. Se a gente fizer uma avaliação, tivemos ganhos organizacionais, políticos e financeiros”, pontuou a docente do Departamento de Ciências Sociais da UFC, Alba Carvalho.

A reunião dos docentes das universidades federais do Ceará faz parte de uma rodada de assembleias convocada pelo Comando Nacional de Greve (CNG) do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) no último domingo (16). As decisões desses encontros vão subsidiar a reunião do CNG nos dias 22 e 23 de junho. A proposta do governo federal avaliada pelos docentes envolve os seguintes pontos: Aglutinação das classes iniciais (A/DI e B1/DII 1 na categoria B 2/DII 2) garantindo maior atratividade e reajuste nessa etapa;

Retirada do controle de frequência do EBTT;

Garantia da progressão e promoção sem prejuízo, desde que solicitado em até seis meses após atendidos os requisitos;

Alteração gradual dos steps:

Reajustes que variam de 13,3% a 31,2%

Evolução para 9% e 3,5% de reajuste linear entre janeiro de 2025 e maio de 2026 Quanto ao reajuste, o pagamento está previsto apenas para os próximos dois anos — 2025 (9%) e 2026 (3,5%). O MEC também se comprometeu a: Regovar a Portaria MEC n° 983, de 18 de novembro de 2020

Articular, por intermédio de sua Consultoria Jurídica do MEC, junto ao MGI posição favorável ao fim dos recursos nas demandas judiciais em processos cujo objeto seja a concessão de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) aos inativos;

Articular, por intermédio de sua Consultoria Jurídica, junto ao MGI a previsão de regras padronizadas nacionais para a progressão docente;

Promover as medidas necessárias para recomposição do Conselho Permanente de Reconhecimento de Saberes e Competências (CPRSC), com a inclusão das entidades ao Colegiado, no prazo de 30 dias.

PROFESSORES DO IFCE ACEITAM PROPOSTA Os docentes e técnicos-administrativos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) se reuniram na tarde da última quarta-feira (19), na reitoria da instituição. Os servidores decidiram aceitar a proposta do governo federal. Legenda: Docentes e técnicos administrativos do IFCE aceitaram a proposta do governo em assembleia Foto: Sindsifce/Divulgação Com isso, na 193 Plenária Nacional do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (Sinasefe), que vai ocorrer nesta sexta-feira (21) e no próximo sábado (22), a base do Sindsifce vai repassar essa decisão ao Comando Nacional de Greve e demais seções do País. “A decisão apontou que, embora [os pontos reivindicados] não tenham sidos atendidos na integralidade das propostas, notadamente no que se refere à recomposição salarial para o ano de 2024, o governo avançou em algumas propostas, como a revogação da instrução normativa 983 para os docentes e a implementação do Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) para os TAES em abril de 2026, ganhos importantes, frutos da luta coletiva”, aponta nota do Sindsifce. A greve só vai ser finalizada e a reitoria do IFCE só vai ser informada da decisão depois da assinatura do termo de acordo com os itens pactuados entre o sindicato nacional e o governo e da realização de uma assembleia específica para encerrar o movimento paredista.

HISTÓRICO DA GREVE DOS DOCENTES DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS

Desde o dia 15 de abril, docentes de universidades e institutos, além de centros federais de educação tecnológica (Cefet), estão em greve por recomposição salarial e do orçamento das instituições federais. “Não só pautas salariais foram colocadas na ordem do dia, mas uma grande agenda de revogaço de medidas restritivas de direito uniram servidores e servidoras”, pontua comunicado emitido pelo Andes no último domingo (16). Legenda: No Ceará, as instituições de ensino federais são representadas pela ADUFC, entidade filiada ao Andes, e pelo SINDSIFCE, ligado Sinasefe Foto: Nah Jereissati/ADUFC

O documento relembra o histórico de negociação, que teve início ainda em 2023, como os seguintes pontos:

18 de dezembro de 2023: A proposta apresentada pelo Governo Federal foi de congelamento de salário para 2024 e 4,5% de recomposição para 2025 e 2026.

A proposta apresentada pelo Governo Federal foi de congelamento de salário para 2024 e 4,5% de recomposição para 2025 e 2026. 19 de abril: Uma nova proposta para a recomposição salarial foi apresentada, com pagamento em duas parcelas — 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026 —, além de reestruturação na progressão entre os diferentes níveis das carreiras. O avanço foi considerado “tímido” pelo Andes.

Uma nova proposta para a recomposição salarial foi apresentada, com pagamento em duas parcelas — 9% em janeiro de 2025 e 3,5% em maio de 2026 —, além de reestruturação na progressão entre os diferentes níveis das carreiras. O avanço foi considerado “tímido” pelo Andes. 15 de maio: Em mesa de negociação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Governo Federal deu até o dia 27 de maio para que as entidades avaliassem a assinatura de acordo.

Em mesa de negociação com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), o Governo Federal deu até o dia 27 de maio para que as entidades avaliassem a assinatura de acordo. 27 de maio: Assinatura de acordo entre o Governo Federal e a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifes), outra entidade que representa docentes. O Andes e o Sinasefe são contrários à assinatura.

Assinatura de acordo entre o Governo Federal e a Federação de Sindicatos de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico Técnico e Tecnológico (Proifes), outra entidade que representa docentes. O Andes e o Sinasefe são contrários à assinatura. 10 de junho: Em reunião do Governo Federal com reitores e reitoras de universidades e institutos federais, foi anunciado o investimento de R$ 5,5 bilhões em recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) distribuídos entre universidades, institutos federais, cefets e hospitais universitários federais até 2026.

Em reunião do Governo Federal com reitores e reitoras de universidades e institutos federais, foi anunciado o investimento de R$ 5,5 bilhões em recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) distribuídos entre universidades, institutos federais, cefets e hospitais universitários federais até 2026. 14 de junho: Novas medidas foram propostas pelo Governo, segundo o Sindicato, como o aceite da imediata revogação da Portaria 983/2020 e a criação de um Grupo de Trabalho para elaborar a nova regulamentação. Entre outros pontos, a norma “alterou a carga horária mínima e impôs o ponto eletrônico para professores e professoras do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), impactando de forma negativa o fazer docente e o tripé ensino, pesquisa e extensão”, segundo o Andes.

O acordo que já foi assinado entre o Proifes e o Governo Federal também prevê reestruturação de cargos, com aglutinação das classes iniciais A (1 e 2) e B (1 e 2) em uma só, além de alteração gradual dos chamados “steps”, que estão relacionados com a progressão na carreira. Agora, a Federação aguarda a instalação das mesas setoriais, que vão discutir pautas orçamentárias ao longo do ano.

UFC, UFCA, UNILAB E IFCE

No Ceará, as instituições de ensino federais são representadas pela Adufc, entidade filiada ao Andes, e pelo Sindsifce, ligado ao Sinasefe. Em entrevista ao Diário do Nordeste, professora Irenísia Oliveira apontou a falta de reajuste para os docentes em 2024 como “um ponto bem sensível” em relação às demandas dos docentes. Considerando as perdas acumuladas da categoria desde 2010, os cálculos indicavam montante de 39,92%.

“Nós apresentamos esse número parcelado em 2024, 2025 e 2026. Dava em torno 15,7% de reajuste por ano”, conta. Com a proposta do Executivo Federal de não ter reajuste em 2024, foi apresentada uma contraproposta, com redução para 7%. “Em seguida, o governo não se moveu e nós entramos em greve”, complementa a professora.

Uma nova contraproposta, agora de 3,68%, foi apresentada pela categoria depois de mais de um mês de paralisação, reivindicando apenas a inflação dos últimos 12 meses para 2024. “Nem isso o governo se dispôs a dar”, pontua.

Sabemos as dificuldades orçamentárias e as dificuldades com o Congresso, mas consideramos que 0% de reajuste, para uma categoria de trabalhadores que foi massacrada nos últimos anos, não é aceitável. Irenísia Oliveira Presidente da Adufc