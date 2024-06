'Elas na Matemática': alunas do CE serão remuneradas para fortalecer mulheres nas exatas; veja regra

Estimular as alunas das escolas públicas de ensino médio no Ceará a terem protagonismo na área da matemática, de modo essa ação possa resultar em alguns impactos como: a redução dos estereótipos de gênero, que relega a presença das mulheres a espaços restritos e, em paralelo, ampliar a da participação feminina nas áreas de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática. Essas são algumas das finalidades do projeto "Elas na Matemática", da Secretaria Estadual da Educação do Ceará (Seduc), que irá remunerar, de agosto a novembro de 2024, alunas de 267 escolas da rede estadual selecionadas para atuarem como monitoras da disciplina nas respectivas escolas.

Conforme a Seduc, o “Elas na Matemática” integra uma ação maior lançada pelo Governo do Estado no início de maio: o Mais Aprendizagem Matemática. O projeto é fruto do diagnóstico da necessidade histórica de melhoria no aprendizado da Matemática no Estado, visto que os índices evidenciados por avaliações externas como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e pelo Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (Spaece) segue apontando o que problema crônico de rendimento abaixo do esperado nesta área do conhecimento, continua.

O “Elas na Matemática” tem ainda a dimensão de gênero como norteadora da iniciativa, já que é voltado especificamente para as alunas. No dia 16 de maio, o Governo publicou no Diário Oficial do Estado (Portaria 06/37/2024) a lista com as 267 escolas que irão ofertar as bolsas de monitoria para as adolescentes. Ao todo são 500 bolsas, no valor mensal de R$200, com duração de agosto a dezembro.

Das 267 escolas, 161 são regulares e 106 contam com ensino integral, mas como estão em fase de implementação do formato, ainda abrigam turmas na modalidade regular. Esse critério é necessário, explica a secretária executiva de Ensino Médio e Profissional da Seduc, Jucineide Fernandes, para a garantia de tempo para o exercício da monitoria. Pois a carga horária da monitoria é de 5 cinco horas semanais, a serem cumpridas noturno em que a estudante não estiver em atividade escolar.

Jucineide destaca que o desafio da consolidação das aprendizagens na matemática "não é só do Ceará. É de todo Brasil, na verdade. Principalmente, no ensino médio”, ressalta. Diante dessa lacuna, diz ela, a Seduc elaborou um conjunto de ações para o ensino de matemática na rede. Dentre elas, “o incentivo financeiro para que meninas que gostam de matemática, se destacam na matemática possam dar aulas, fazer momentos de interação com outros estudantes da escola”.

"Aprender a matemática com o aluno, com o estudante, da forma como ele aprende, para ser mais fácil (para os demais alunos) e também para incentivar essa questão das mulheres nas áreas de matemática, das ciências exatas, engenharias que ainda tem um número bem menor em relação aos homens” Jucineide Fernandes Secretária executiva de Ensino Médio e Profissional da Seduc

A ação, acrescenta ela, tem relação direta com o tema norteador do ano letivo, que é o cuidado de gênero e proteção das mulheres.

Como participar?

Com a publicação da Portaria 0637/2024, o Governo disponibilizou a lista das escolas contempladas e a quantidade de bolsas disponíveis em cada unidade. Agora, as Coordenadorias Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDEs) estão em fase de divulgação das chamadas públicas para alunas que se interessam pela monitoria.

Legenda: As alunas irão atuar como monitoras no contraturno escolar Foto: Thiago Gadelha

Algumas das Credes já divulgaram o edital com o chamamento com as vagas. Cada escola terá um chamamento próprio.

No geral, são exigidos os seguintes requisitos das candidatas:

Estar regularmente matriculada, no ano letivo de 2024, na unidade escolar em que irá atuar;

Ter boas notas no componente curricular de Matemática;

Demonstrar interesse pela área e ter competências e habilidades necessárias para a condução da monitoria em Matemática;

Apresentar perfil de liderança, protagonismo e habilidade didática;

Ter clareza e coerência nas ideias no momento de fala.

As monitoras selecionadas terão as seguintes atribuições:

Desenvolver atividades semanais voltadas para a monitoria de Matemática, durante o período de vigência da bolsa;

Participar dos planejamentos e/ou formações propostas pela Seduc/Crede/Sefor/Escola;

Ser protagonista nas atividades didáticas planejadas pela/ou professora/or orientadora/or;

Monitorar o desenvolvimento das atividades realizadas em sala de aula ou em outros espaços pedagógicos;

Estimular o protagonismo feminino no componente de Matemática e nas áreas de STEM.

As inscrições serão feitas nas secretarias das próprias escolas que participaram da iniciativa e, conforme os editais já divulgados, serão no período de 3 de junho até 13 de junho de 2024. O processo seletivo será composto por duas etapas:

A valiação do desempenho acadêmico (pontuação baseada na média das notas do boletim, nos componentes da Formação Geral Básica, relativas ao 1° bimestre letivo): de 0 a 10 pontos, sendo consideradas aptas as candidatas que atingirem o mínimo de 7,0 pontos nesta etapa.

(pontuação baseada na média das notas do boletim, nos componentes da Formação Geral Básica, relativas ao 1° bimestre letivo): de 0 a 10 pontos, sendo consideradas aptas as candidatas que atingirem o mínimo de 7,0 pontos nesta etapa. Entrevista, em que a candidata deve demonstrar as competências e habilidades necessárias para a monitoria.

Confira as Credes que, até o momento, já estão com chamamento aberto. Confira os links dos editais:

Crede 10 (com escolas de Alto Santo, Aracati, Fortim, Icapuí, Jaguaruana, Morada Nova, Limoeiro do Norte, Russas, Palhano, Quixeré e Tabuleiro do Norte)

Crede 12 (com escolas de Boa Viagem, Madalena, Quixadá e Quixeramobim)

Crede 14 (com escolas de Solonópole, Mombaça e Pedra Branca)

Crede 17 (com escolas de Cedro, Icó, Ipaumirim e Várzea Alegre)

Crede 18 (com escolas do Crato)

Crede 20 (com escolas de Barro, Brejo Santo, Mauriti e Missão Velha)