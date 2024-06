Campus do ITA no Ceará terá Instituto de Ciência e Tecnologia; acordo é assinado nesta terça (4)

O campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará receberá um Instituto de Ciência Tecnologia (ICT), que promoverá pesquisas para unir as demandas da indústria, da academia e dos governos. Um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) foi assinado nesta terça-feira (4) e dá 60 dias para que as autoridades e órgãos aprovem o relatório final da implantação.

O documento foi assinado por representantes do Governo Federal, do Governo do Ceará, da Aeronáutica, da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) em evento realizado nesta tarde, no Palácio da Abolição.

"O Instituto de Ciência e Tecnologia atuará como ponte entre a indústria e a academia, utilizando-se sinergicamente das futuras pesquisas derivadas dos cursos de graduação e de pós-graduação em Engenharia de Energia e de Sistemas do ITA no Ceará, por meio da flexibilidade e cooperação entre pesquisadores e indústrias envolvidas", diz o acordo.

O Acordo prevê a elaboração de estudos preliminares para implantação do Instituto de Ciência e Tecnologia. Os objetivos específicos do projeto são:

Avaliar a área patrimonial e estrutura física disponível na Base Aérea de Fortaleza, para a implantação do projeto;

Propor minuta de Termo de Cessão de Uso da área/estrutura a ser cedida;

Identificar possibilidades de colaboração para as ações necessárias à implantação do Instituto de Ciência e Tecnologia na Base Aérea de Fortaleza;

Examinar legislação sobre a viabilidade legal da implantação do Instituto de Ciência e Tecnologia na área da Base Aérea de Fortaleza;

Elaborar planejamento preliminar, discriminando as ações críticas para a implantação do Instituto de Ciência e Tecnologia na área da Base Aérea de Fortaleza;

Elaborar o modelo preliminar de gestão do Instituto de Ciência e Tecnologia.

No espaço, já há a previsão de implantação do Instituto Senai de Inovação (ISI), que também está presente em outros estados. Segundo Paulo André de Castro Holanda, diretor regional do Senai, a Base Aérea, que em breve será o campus do ITA, se tornará um "atrativo" para novas indústrias se instalarem lá.

"Vai ser criado um hub de inovação, e o Senai vai poder contribuir com melhorias de processos e de novos produtos, para que possamos atender a grandes demandas do Estado e da região Nordeste. Por exemplo, a pauta do hidrogênio verde. Temos grandes indústrias globais que vão precisar de mão de obra qualificada", pontua.

Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e vice-presidente da CNI, afirmou que será investido entre R$ 30 milhões e R$ 40 milhões no Instituto Senai de Inovação.

Ainda de acordo com ele, o momento é "muito rico" e de uma grande chance para impulsionar a indústria cearense. "Vamos pegar a demanda do empresário, colocar ela no Instituto e trazer mentes brilhantes para desenvolver esses projetos. A gente tem capacidade desenvolver muito coisas", define.

O governador Elmano de Freitas (PT) também esteve no momento e assinou e celebrou o acordo, exaltando a educação cearense como um grande expoente.

"Tríplice hélice"

De acordo com o tenente-brigadeiro do Ar, Walcyr Josué de Castilho Araújo, coordenador do Acordo de Cooperação Técnica, "uma das grandes razões do sucesso [do ITA]" é o fato de ser baseado na chamada "tríplice hélice": a interação entre indústria, governo e o meio acadêmico.

Nesse contexto, o objetivo, com o ICT, é aproximar a indústria do campus do ITA no Ceará e promover o mesmo "conjunto de êxito" que se tem atualmente no campus do Instituto em São Paulo.

"As pesquisas que são desenvolvidas no Instituto Tecnológico de Aeronáutica têm resultados práticos para a Engenharia. Nós desenvolvemos tecnologias que a indústria precisa ter desenvolvidas, e nós conseguimos ter, com essa união, a academia trabalhando para o País e o País trabalhando para a academia. Os resultados são, portanto, aqueles que trazem nosso desenvolvimento", afirmou.

Ele destacou, ainda, o objetivo de reter os estudantes do ITA Ceará no Estado. "Certamente vamos gerar, com isso, uma mão de obra extremamente especializada, engenheiros capacitados com as melhores formações do mundo. E vamos garantir que eles tenham contato com as empresas cearenses desde o início", complementa.

Projeto "visionário"

O comandante da Aeronáutica Marcelo Kanitz, tenente-brigadeiro do Ar, classificou o ICT como um "projeto visionário" que atuará bem próximo aos cursos que serão ofertados no ITA Ceará.

"Realiza-se não apenas a implantação, mas a instalação de um legítimo polo de desenvolvimento, onde o meio acadêmico e a indústria se encontrarão para gerar soluções inovadoras, promovendo crescimento econômico e tecnológico da região", pondera.

Para ele, o Instituto será um "legítimo catalisador para o desenvolvimento regional, atuando como um elo sólido entre a indústria e academia, fortalecendo as bases em prol de um futuro mais próximo e sustentável".

Fernanda Pacobahyba, presidente do FNDE, esteve no Palácio da Abolição para representar o ministro Camilo Santana, e celebrou o acordo: "Potencial transformador, absolutamente inimaginável".

"A liderança intelectual terá muito mais condição de prosperar no nosso estado, pelo ajuntamento de mentes brilhantes de liderança nata", define Pacobahyba.