Unifor lança exposição fotográfica 'Aves que Habitam o Campus' na Semana do Meio Ambiente

A Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, inaugura a exposição “Aves que Habitam o Campus” na próxima quarta-feira (5), às 9h30, no hall da Biblioteca Central. A mostra faz parte da programação da 17ª Semana do Meio Ambiente e traz registros feitos pelo fotógrafo da universidade, Ares Soares, dos diversos pássaros que vivem na Unifor. A curadoria é do professor Claudio Sena, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda.

Dentre as aves retratadas nas fotografias estão periquitos, carcarás, gaviões, pica-pau, seriemas, beija-flores, galos de campina, entre outros. A programação conta, além da exposição fotográfica, com oficinas, palestras com especialistas nacionais e internacionais, ações sociais e mostras de ações sustentáveis. A visitação é aberta ao público e gratuita.

Foto: Ares Soares

“A beleza do nosso campus, revelada nas imagens das aves que aqui habitam, reflete a preocupação da Fundação Edson Queiroz com a preservação ambiental. Acreditamos que a natureza é um bem inestimável que deve ser protegido e valorizado. Nossa instituição se dedica não apenas à excelência acadêmica, mas também ao compromisso com a sustentabilidade e a conscientização ambiental”, afirma Lenise Queiroz Rocha, presidente da Fundação Edson Queiroz.

Conexão com a natureza

Por meio da exibição, Ares busca despertar no público uma conexão mais profunda com a natureza, incentivando o cuidado e respeito pelo meio ambiente. “Espero que minha exposição não apenas encante os olhos, mas também plante uma semente de apreciação e proteção pela natureza em todos que tiverem a oportunidade de visitá-la”, diz o fotógrafo.

Legenda: A mostra traz registros feitos pelo fotógrafo da universidade, Ares Soares, dos diversos pássaros que vivem na Unifor Foto: Divulgação/Unifor

Ares revela que usou como referência para a captação das imagens artistas como José Albano, um dos maiores nomes da fotografia no Ceará, Maurício Albano (irmão de José Albano), que registrou em dezenas de livros as paisagens cearenses, e Ciro Albano, filho de Maurício, biólogo e um dos mais premiados fotógrafos de pássaros do Brasil.

Para Adriana Helena, vice-reitora de Extensão e Comunidade Universitária da Unifor, a Semana do Meio Ambiente, além de ter como objetivo educar e sensibilizar a comunidade acadêmica sobre questões ambientais urgentes, é também uma oportunidade para celebrar a beleza e a importância da natureza.

“A mostra ‘Aves que Habitam o Campus’ expõe imagens poéticas que capturam a beleza e a magia dos pássaros em convivência com a natureza exuberante do campus, uma iniciativa interessante e educativa que visa destacar a rica biodiversidade presente na área verde da Universidade de Fortaleza”, enfatiza Adriana Helena.

Foto: Ares Soares

Exposição

A mostra fotográfica “Aves que Habitam o Campus”, é composta por 25 fotografias que ocupam cinco painéis trigonais instalados no hall de entrada da Biblioteca Central da Unifor. A exposição ficará em exibição de 5 a 29 de junho, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados, das 8h às 16h25. A visitação é gratuita e aberta ao público.

A exposição é uma realização da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária, por meio de sua Divisão de Arte e Cultura, em parceria com o curso de Publicidade e Propaganda e da Diretoria de Comunicação, Marketing e Comercial. A mostra conta também com o apoio do curso de Medicina Veterinária, responsável pelas legendas classificatórias das fotografias com os nomes das espécies.

17ª Semana do Meio Ambiente da Unifor

A Semana do Meio Ambiente da Unifor acontece anualmente no mês de junho em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. A 17ª edição do evento tem como tema central “Bioma da Caatinga: Ações Sustentáveis para a Implementação de um Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado e Inclusivo” e ocorrerá nos dias 5 e 6 de junho. Para participar, é preciso realizar a inscrição no site da universidade.

A programação abordará temas relacionados à sustentabilidade e desenvolvimento na Caatinga; tecnologias e cidades sustentáveis; direitos da natureza e proteção do bioma; responsabilidade social e ambiental na Caatinga; saúde, água e clima na Caatinga; propostas para questões hídricas e biodiversidade; crise hídrica e desertificação na Caatinga; desenvolvimento humano no semiárido; ancestralidade e cultura da Caatinga; bem como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Caatinga.

>> Veja programação completa

Serviço

Mostra fotográfica “Aves que Habitam o Campus”

Abertura: 5 de junho de 2024, às 9h30

Local: Hall da Biblioteca Unifor (Av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Período de visitação: 5 a 29 de junho de 2024

Horário de visitação: segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, e aos sábados, das 8h às 16h25

Fotografia: Ares Soares

Curadoria: Claudio Sena

*Visitação gratuita