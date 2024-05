Unifor promove hackathon para estimular soluções para a indústria alimentícia

Estimular a criação de novas soluções por meio da tecnologia, em meio a um espaço que promove a criatividade e o trabalho em equipe. Foi com essa premissa que o Unifor Hub, iniciativa da Universidade de Fortaleza, em parceria com a M. Dias Branco, organizou a 2ª edição do evento O-HACKA-TA-ON.

Durante o hackathon, três equipes foram premiadas com bolsas no valor de R$ 700, válidas por quatro meses, para o desenvolvimento das soluções, além dos certificados, troféus e medalhas.

Entre os dias 4 e 18 de maio, os 193 inscritos, divididos em 22 equipes, desenvolveram ideias ligadas às áreas de recursos humanos, falhas internas, gestão, entre outras. A parceria com a empresa alimentícia teve como objetivo estimular o networking e estabelecer uma conexão entre a empresa e o ecossistema de inovação local.

O primeiro lugar foi para a equipe “Team Track”, responsável por desenvolver uma solução para facilitar a gestão de uso de transportes da M. Dias Branco, por meio de um aplicativo que faz com que os usuários tenham acesso às rotas da empresa de forma mais simplificada.

“Estamos muito felizes, pois enfrentamos muitos desafios durante essas duas semanas intensas. Agora, esperamos implementar nosso projeto nos próximos quatro meses. Queremos entender melhor como isso funcionará dentro da empresa, trazer mais soluções e testá-las na prática para ver os resultados”, conta Thiago dos Santos, estudante de Negócios da Unifor e membro da Team Track.

Já a equipe “EFFI Tech Dash”, que conquistou o segundo lugar, criou uma solução voltada para a produção de produtos, com o envio de atualizações em tempo real por meio de mensagens ou e-mail, de forma a acelerar as decisões sobre as linhas de produção.

Em terceiro lugar, a equipe “Trigo” investiu no desenvolvimento de um sistema mobile com o objetivo de facilitar o gerenciamento das FMEAs, técnica usada para identificar possíveis falhas em produtos, processos ou sistemas.

“As empresas estão cada vez mais procurando esse tipo de evento. No dia a dia, normalmente, elas estão apenas apagando incêndios, resolvendo problemas de forma improvisada, porque precisam correr para resolver outras questões. Este é um momento em que a organização pode trazer à tona suas oportunidades e problemas, permitindo que todos os conheçam. Você obtém ideias mais criativas e formas novas de resolver problemas que, muitas vezes, já são abordados de maneira muito tradicional. As empresas só têm a ganhar com isso’’, destaca Leo Lacerda, coordenador do Unifor Hub.