Carro tomba embaixo de viaduto e é encontrado violado e sem vestígio de feridos, em Fortaleza

Um carro de passeio tombou no cruzamento entre as avenidas Engenheiro Santana Júnior e Antônio Sales, embaixo do viaduto do Cocó, na manhã desta segunda-feira (29). O veículo foi encontrado violado, sem estepe e com o porta-malas aberto. Dado como abandonado, ele foi removido pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC).

Segundo o órgão, o carro trafegava pela Engenheiro Santana Júnior, com destino à Antônio Sales, quando, na curva, embaixo do viaduto, deslizou, colidiu contra o guarda-corpo e tombou metros depois, na área verde do canteiro central. Não se sabe ainda se o condutor estava em alta velocidade.

Os agentes de trânsito informaram também que, quando chegaram ao local, não havia ninguém no veículo. Além disso, não foram encontrados vestígios de sangue e não há informações sobre possíveis feridos e sobre quem seria o proprietário do automóvel.

Carro foi removido

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a AMC informou ainda que agentes de trânsito fizeram o controle do tráfego na região para facilitar a atuação do caminhão-guincho, que retirou o veículo do local.