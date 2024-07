Motorista embriagado é preso após atropelar vítimas em frente a uma boate na Aldeota

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por crime de trânsito, neste domingo (28). O homem é suspeito de atropelar pedestres e motociclistas, em frente a uma boate, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito foi autuado em flagrante após apresentar resultado positivo para a presença de álcool no sangue.

A reportagem do Diário do Nordeste teve acesso a vídeos da ocorrência, nos quais há cenas fortes e aparecem as vítimas.

As imagens mostram uma mulher sendo socorrida. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas.

O fato aconteceu por volta das 5h30 deste domingo (28). O carro conduzido pelo suspeito é um Hyundai modelo HB20, cor preta.

"O indivíduo é suspeito de atropelar pedestres e motociclistas em uma via do bairro enquanto conduzia, sob efeito de álcool, um automóvel", disse a SSPDS, em nota.

Veja também Segurança Ceará registra a prisão de 226 pessoas por furto ou receptação de fios elétricos no 1º semestre Segurança Balconista de farmácia é morto com golpes de faca no pescoço em Várzea Alegre

INVESTIGAÇÃO

Foram acionados para atender a ocorrência Polícia Militar do Ceará (PMCE), policiais civis, Corpo de Bombeiros e ambulâncias do SAMU.

O suspeito, de identidade não revelada, foi levado ao 2º Distrito Policial, unidade responsável pela investigação do caso.