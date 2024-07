Balconista de farmácia é morto com golpes de faca no pescoço em Várzea Alegre

Um homem de 30 anos foi morto na madrugada deste sábado (27), em Várzea Alegre, interior do Ceará.

Carlos Romário Silveira Costa era balconista de farmácia e foi atingido com um golpe de faca no pescoço, na Rua Raimundo de Moraes Pinho. A motivação pode ser ciúme.

Veja também Segurança 'Assassino profissional': estojos de munições usadas na morte de enfermeira no Pirambu desapareceram Segurança Operações contra facções na Capital e no Interior do Ceará prendem 19 suspeitos e apreendem 16 armas

Segundo relato da guarnição da Polícia Militar que atendeu a ocorrência, ao chegar no local o homem já estava morto, com uma lesão de arma branca do lado esquerdo do pescoço.

Ao seu lado uma mulher pedia socorro. Ela seria ex-namorada de Carlos. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada ao local e constatou o óbito.

Segundo populares, teria sido o ex-namorado mais recente da mulher o autor do golpe de faca. O relacionamento teria acabado recentemente e o homem não estaria aceitando essa condição.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias do homicídio doloso.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Iguatu, unidade plantonista da PCCE responsável pela área.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico.



As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3581-0307, número da Delegacia Regional de Iguatu. O sigilo e o anonimato são garantidos.