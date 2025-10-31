Diário do Nordeste
Foto que contém passageiros entrando em linha de metrô em Fortaleza

Negócios

Unificação das Linhas Leste e Oeste do Metrofor prevê ligação entre Caucaia e Centro de Eventos

Conexão pode criar maior linha de metrô do Norte-Nordeste do Brasil, com 32 km de extensão

Luciano Rodrigues 08 de Setembro de 2025
Imagem de rua do bairro Guararapes, em Fortaleza

Negócios

O que faz do bairro Guararapes o 'mais rico' de Fortaleza?

A localidade tem cerca de 2.600 chefes de família

Mariana Lemos 12 de Agosto de 2025
imagem mostra rua do bairro guararapes com prédios de luxo

Opinião

Quais os 20 bairros mais ricos de Fortaleza? Guararapes lidera com renda média de R$ 14,7 mil

Levantamento do Ipece aponta concentração de rendimentos nas regionais dois, sete e doze em Fortaleza

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 05 de Agosto de 2025
Imagem de prédios e telhados de casa para ilustrar área urbana de Fortaleza

Negócios

Prefeitura reajusta IPTU de imóveis de alto padrão e de luxo em bairros de Fortaleza; veja locais

O contribuinte terá um prazo de 30 dias, a partir da data da notificação, para efetuar o pagamento

Redação 04 de Julho de 2025
Caminhão colidiu em dois veículos de revendedora

Ceará

Motorista de caminhão perde controle da direção, é arremessado e invade loja na Av. Rogaciano Leite

Prejuízo para revendedora de automóveis atingida é orçado em R$ 108 mil

Redação 03 de Setembro de 2024
foto de empresário que foi sequestrado em fortaleza

Segurança

Empresário é sequestrado em via movimentada de Fortaleza e tem mais de R$ 10 mil e carro levados

Uma segunda vítima já estava no matagal onde o empresário foi levado. O homem foi amarrado e obrigado a levantar o rosto para fazer o reconhecimento facial dos aplicativos de banco

Matheus Facundo 23 de Agosto de 2024
vídeo

Segurança

Grupo faz arrastão e rouba 11 veículos de loja em Fortaleza; veja vídeo

Alguns automóveis já foram recuperados

Mariana Lemos 13 de Fevereiro de 2023
Montagem com foto de prédio atingido por incêndio (à esquerda) e apartamento destruído pro dentro (à direita)

Metro

Incêndio atinge apartamento no bairro Guararapes, em Fortaleza

Fogo começou na madrugada deste sábado (13). Não há informações sobre feridos

Redação 13 de Novembro de 2021

Segurança

Cônsul da Hungria em Fortaleza leva tiro na perna no bairro Guararapes

Consulado-Honorário da República da Hungria não quis se pronunciar, mas afirmou que o cônsul passa bem

Redação 18 de Dezembro de 2020