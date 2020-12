Cônsul da Hungria em Fortaleza leva tiro na perna no bairro Guararapes

O cônsul honorário da Hungria em Fortaleza, Janos Cavalcante Fuzesi, 46 anos, foi ferido a tiros na noite desta quinta-feira (17), no bairro Guararapes, em Fortaleza. Segundo a polícia, o cônsul foi baleado na perna, na rua Firmino Rocha Aguiar. A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso.

A polícia afirmou que, o cônsul deixava um shopping em seu veículo quando foi abordado por um motociclista que fingia ser entregador de comida por aplicativo.

O cônsul tentou escapar, mas foi baleado na perna. O suspeito fugiu, sem ser identificado. Agentes de segurança encontraram uma cápsula de pistola 380 próximo ao local do crime.

O cônsul foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para uma unidade hospitalar.

O Consulado-Honorário da República da Hungria não quis se pronunciar sobre a ocorrência, mas afirmou que o cônsul passa bem.

Investigações

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou por meio de nota que o 4° Distrito Policial investiga as circunstâncias acerca desta ocorrência de lesão à bala.

De acordo com informações preliminares colhidas por equipes policiais, o cônsul teria sido baleado após sofrer uma tentativa de assalto cometida por um homem que estava em uma motocicleta. A vítima foi levada para uma unidade hospitalar da Capital e não corre risco de morte.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e realizaram buscas na região. Diligências estão em andamento com o objetivo de identificar o autor do crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam ajudar na localização dos suspeitos. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque Denúncia da SSPDS, ou para o número (85) 3101-2047, do 4º DP.