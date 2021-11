Incêndio atinge apartamento no bairro Guararapes, em Fortaleza

Um incêndio atingiu um apartamento no bairro Guararapes, em Fortaleza, na madrugada deste sábado (13). O fogo atingiu apenas uma unidade do prédio, a qual ficou internamente destruída. Não há informações sobre feridos.

O caso ocorreu em um prédio na Rua Justino Café Neto, próxima ao Shopping Iguatemi. Embora não resida no apartamento atualmente, o proprietário do imóvel, Vinícius Magalhães Marinho, foi avisado por uma amiga sobre o fogo, que teria iniciado entre as 3h e 4h. Rapidamente, as chamas se espalharam pela unidade, e o Corpo de Bombeiros foi acionado para o local.

Ainda conforme Marinho, o síndico do prédio atuou na ocorrência, tendo salvado cachorros que estavam na propriedade. Os animais seriam de pequeno porte, um spitz alemão e um spaniel anão continental, segundo a Corporação.

Os moradores não estavam no local durante o incidente, e tiveram de desocupar a residência até finalização dos trabalhos dos agentes.

Legenda: Moradores do imóvel não estavam no local quando chamas tiveram início Foto: VC Repórter

Imagens enviadas ao Diário do Nordeste indicam que o fogo atravessou diversos cômodos e causou danos ao imóvel. Conforme o Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu três quartos, sala e cozinha do apartamento.

Na chegada dos agentes, que precisaram forçar a entrada, havia muita fumaça, fogo em apenas um quarto e um cano d'água estourado, provavelmente devido às chamas.

O proprietário salienta que, apesar de ter ficado bastante danificada internamente, a unidade já foi liberada para os moradores. Após acionado, o Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio (Cepi) considerou que o sistema preventivo da edificação não funcionou.

A suspeita inicial, segundo ele, é de que o fogo tenha sido provocado por um curto-circuito, mas a perícia ainda deve identificar as causas do incêndio.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil do Ceará buscando mais detalhes sobre a ocorrência, mas ainda não recebeu resposta.