Mulher esfaqueada pelo ex-marido morre no hospital, em Juazeiro do Norte

Rafaela de Lima Almeida, mulher esfaqueada pelo ex-marido em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, morreu neste sábado (21), no Hospital Regional do Cariri, onde estava internada. O feminicídio ocorreu na última terça-feira (17), na saída do condomínio onde a vítima morava.

O homem de 34 anos fugiu após cometer o crime, mas foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) no dia seguinte, na quarta-feira (18), de acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

"A Delegacia de Defesa da Mulher de Juazeiro do Norte (DDM), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), está a cargo do caso", informou a pasta.

OAB publica nota de pesar

A Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção Juazeiro do Norte, publicou uma nota de pesar, por meio da Comissão da Mulher Advogada, e lamentou o "falecimento brutal" de Rafaela. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e todos que conviviam com Rafaela", disse a entidade.

Conforme a OAB, as investigações do caso são "acompanhadas de perto", e será cobrado das autoridades as "medidas necessárias para que a justiça seja feita".

"Reafirmamos nosso compromisso com a luta pelos direitos das mulheres e a urgência em combater todas as formas de violência de gênero", pontua nota.