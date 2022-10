Marido de Jojo Todynho apaga anúncio do término das redes, e fãs especulam marketing

Horas depois de anunciar o fim do casamento com Jojo Todynho, o militar Lucas Souza apagou o post das redes sociais. A atitude passou a ser considerada pelos fãs uma estratégia de marketing para divulgar os trabalhos do casal.

Essa hipótese ganhou força após Lucas substituir o texto em que falava sobre "a fase mais difícil de sua vida" por dois stories, com links para sites fora do perfil do Instagram.

Ao clicar no post com a legenda "motivo do término", por exemplo, os seguidores vão para o vídeo da música "Bangu". No outro stories, intitulado "motivo da separação", o militar direciona os fãs para o próprio canal dele no YouTube, que ainda não tem nenhum conteúdo publicado.

Lucas havia deixado de seguir Jojo nesse sábado (8), quando tornou público o término do romance com a vencedora de "A Fazenda 12". Na ocasião, ele afirmou que "nem só de amor uma relação se constitui", o que pegou Jojo de surpresa.

"Só desejo a ele felicidade, paz. Ele é um menino maravilhoso, não tenho o que reclamar e está tudo certo", completou Jojo na sequência.