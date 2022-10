Xuxa visita casa de Renato Aragão e vídeo do reencontro emociona os fãs

O reencontro de uma grande amizade marcou a internet nesse sábado (8). A apresentadora Xuxa (59) compartilhou no Instagram um vídeo no qual aparece visitando a residência do humorista Renato Aragão (87). O clima na publicação é de alto astral entre os amigos de longa data.

Cercado da família, o eterno Didi chegou a apresentar sua estátua de cera para a ex-parceira de TV Globo. "Ele estava esperando por você", brincou o cearense. "É igual", respondeu a Rainha dos Baixinhos com bom humor. Além dos trabalhos na emissora, os artistas realizaram inúmeros projetos na área do cinema.

Em 1983, Xuxa participou do filme "O Trapalhão na Arca de Noé". A parceria continuou em "Os Trapalhões e o Mágico de Oróz" (1984), Os Trapalhões no Reino da Fantasia (1985), "A Princesa Xuxa e os Trapalhões" (1989) e "Xuxa e os Trapalhões em o Mistério de Robin Hood" (1990).

Legenda: Xuxa e a estátua de cera do amigo Trapalhão Foto: Reprodução/Instagram Xuxa Meneghel

No registro, a dupla se abraça e curte a companhia dos pets de Renato Aragão. "Simplesmente te amo, Renato. Obrigada, Liliana por deixar eu invadir o cantinho de vocês. Quero ver vocês de novo. Renato, eu preciso dizer de novo: Te amo", dividiu Xuxa na postagem.

"Minha amiga querida, você é sempre bem-vinda", respondeu o humorista nos comentários.