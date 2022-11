Jojo Todynho fará cirurgia bariátrica: ‘Novo rumo à vida’

A cantora Jojo Todynho visitou, na manhã desta segunda-feira (7), uma clínica de cirurgia do aparelho digestivo e de obesidade, no Rio de Janeiro, e publicou uma foto no Instagram, com uma legenda enigmática.

“Hoje estou dando um novo rumo à minha vida, com a certeza que tudo agora mudará e eu estou preparada”, escreveu.

“Por isso falo com vocês: faça tudo que vocês quiserem, quando esse desejo partir de você e não por pressão alheia”, completou.

A Quem entrou em contato com a assessoria da artista, que confirmou que ela passará por uma cirurgia bariátrica.

No fim de outubro, Jojo confirmou a separação do militar Lucas Souza, de 21 anos. O anúncio do fim do casamento aconteceu por meio das redes sociais.

Dias após o término, surgiram boatos que Lucas teria ficado com a ex-A Fazenda Liziane Gutierrez, após eles terem sido flagradas próximos em uma festa. Liziane, inclusive, confirmou que eles fizeram sexo e deu nota sete para o breve romance. O militar negou.

“Se essa mulher que eu não conheço, que nunca nem vi, que nem sigo no Instagram tá falando isso, bota prova aí! Quer biscoito, é ex de ex falando”, disse ele.

