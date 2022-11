Ex-marido de Jojo Todynho fala sobre lista de pretendentes: ‘Muita mulher’

O ex-marido da cantora Jojo Todynho, o militar Lucas Souza, usou o Instagram para falar sobre a lista de pretendentes que tem após a separação. O militar e a artista anunciaram o fim do casamento há menos de uma semana, no dia 29 de outubro.

“Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu estou solteiro, né? Eu santinho levei um pé na bunda, então f*”, disse ele em vídeo publicado nos Stories.

“Se for para notificar qual mulher eu estou ficando, vocês vão ter trabalho, porque é muita mulher. A lista está grande. Eu estou solteiro”, completou.

Liziane Gutierrez

Lucas ainda negou que tenha beijado Liziane Gutierrez na madrugada de quarta-feira (2), apesar de eles terem sido flagrados bem próximos em uma festa. Ele disse que os dois são amigos.

“Sobre a menina que saiu aí, eu conversei com ela. Minha amiga. Não tenho nada. A gente estava junto lá. Em determinado momento peguei na mão dela para sair da muvuca. Nesse momento eu peguei na mão dela. Foi só isso. Eu não estou ficando sério com ninguém”.

Essa não é a primeira vez que Liziane se envolve com um ex de Jojo Todynho. Em outubro de 2021, ela teve um romance com Márcio Felipe, meses após a cantora de funk.