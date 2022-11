Jojo Todynho confirma ter flagrado ex aos beijos com outra mulher no dia do término

Após Lucas Souza anunciar pela segunda vez o fim do casamento com Jojo Todynho, a cantora se pronunciou sobre o caso na tarde desta terça-feira (1º). Conforme o Metrópoles, ela revelou que viu o ex-marido beijando outra mulher em uma festa no Rio de Janeiro no último sábado (29).

A data foi a mesma em que o militar anunciou o término da relação pela segunda vez em 20 dias. No dia 8 de outubro, ele relatou o término pela primeira vez. À época, ele publicou uma foto comunicando o término do relacionamento e disse que o momento era difícil para ele.

Flagrando com outra

Jojo disse que fez o flagra e que Lucas foi expulso do local por seguranças. No entanto, foi firme ao dizer que não chorou pelo ex. "Eu não vou ficar chorando por causa de homem".

Jojo Todynho Cantora “O Lucas tentou arrumar tumulto comigo na Vitrine e os seguranças tiraram ele. Ele estava do outro lado do camarote e eu estava de cá. A menina parecia que ia para o show de Barretos, ela estava de bota, beijava o Lucas, olhava para mim como se ela tivesse ganhado prêmio".

Apesar da confusão, disse que não tem problema com o militar e que é indiferente ao fato dele ter beijado outra. “O que eu sempre falei do Lucas aqui eu não retiro. É uma pessoa legal, só que não deu certo. Ele vai seguir o baile dele e eu o meu. Estou correndo de problema”, acrescentou.