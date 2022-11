'Assinei com dor no coração', diz Jojo Todynho ao confirmar divórcio de Lucas Souza

Jojo Todynho assinou os papéis do divórcio com Lucas Souza "com dor no coração", nesta quinta-feira (3), conforme revelou em suas redes sociais. Apesar de estar "decepcionada", comemorou o término com uma festa de Halloween. "Eu botei o meu cropped e renasci", disse.

O casal passou por dois términos antes da separação oficial. O primeiro aconteceu no dia 8 de outubro e o segundo foi anunciado no dia 29 do mesmo mês.

Jojo Todynho Cantora "Assinei com dor no coração. Muito triste. Triste, não. Decepcionada. Já chorei tanto nesta vida, já estou acostumada a me decepcionar, a ser a vilã e ser acusada".

Ainda nas redes sociais, a cantora disse que prefere manter o silêncio e ter paz do que brigar para ter razão. Para ela, o Lucas do término é diferente da pessoa que ela costumava conhecer no começo.

"Eu vou falar para vocês, de coração: o Lucas que eu vejo hoje não é o com quem me casei, que um dia eu me apaixonei. Desejo a ele coisas boas e procuro cada vez mais melhorar. Desejo toda felicidade do mundo. Uma mulher, quando toma a decisão, não tem quem faça ela voltar atrás", disse.

Por fim, ainda detalhou que a comemoração de Halloween busca comemorar o renascimento dela. "Eu botei meu cropped e renasci. Minha advogada está aqui, estou tentando fazer com que ela tenha ânimo de ir [para festa], porque hoje eu vou dar trabalho. Mas no bom [sentido]", finalizou Jojo.

Marido de Jojo Todynho

Após o término, Jojo revelou que viu o ex-marido beijando outra mulher em uma festa no Rio de Janeiro no último sábado (29). Ela detalhou que fez o flagra e que Lucas foi expulso do local por seguranças.

No entanto, foi firme ao dizer que não chorou pelo ex. "Eu não vou ficar chorando por causa de homem".

Jojo Todynho Cantora “O Lucas tentou arrumar tumulto comigo na Vitrine e os seguranças tiraram ele. Ele estava do outro lado do camarote e eu estava de cá. A menina parecia que ia para o show de Barretos, ela estava de bota, beijava o Lucas, olhava para mim como se ela tivesse ganhado prêmio".

Apesar da confusão, disse que não tem problema com o militar e que é indiferente ao fato dele ter beijado outra. “O que eu sempre falei do Lucas aqui eu não retiro. É uma pessoa legal, só que não deu certo. Ele vai seguir o baile dele e eu o meu. Estou correndo de problema”, acrescentou.