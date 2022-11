Ex-marido de Jojo Todynho é fotografado aos beijos com Liziane Gutierrez

Quatro dias após anunciar a separação, o ex-marido da cantora Jojo Todynho, Lucas Souza, foi fotografado beijando a ex-Fazenda Liziane Gutierrez, durante uma festa, na noite desta terça-feira (1º), no Rio de Janeiro.

Jojo e Lucas anunciaram o término no último sábado (29), oito meses após o casamento. Nas redes sociais, a cantora chegou a relatar ter visto o ex-marido com uma mulher em um evento.

"O Lucas olhava para mim, como se ela tivesse ganhado um prêmio. Amor, isso para mim não é prêmio nenhum. Virou para a minha amiga e disse assim: 'tanto lugar para você trazer a Jordana e vocês vêm logo para cá!", disse, no Instagram.

"A gente é daqui, amor, eu sou do Rio de Janeiro. Quem não é daqui é ele. Estava lá bebendo, zoando, beijando outra, isso para mim é indiferente. Para quem estava chorando cedo nos stories e depois estava na balada com óculos escuros na cara tipo Stevie Wonder, beijando outra, superou rápido", completou.

Liziane Gutierrez

Segundo o Uol, essa é a segunda vez na qual Liziane se relaciona com um ex-companheiro de Jojo. O primeiro caso teria sido em outubro de 2021, quando a modelo se envolveu com Márcio Felipe, que havia namorado a cantora naquele mesmo ano.

Legenda: Liziane foi a primeira eliminada da 13ª edição do reality show 'A Fazenda' Foto: reprodução/Instagram

Ambas participaram do mesmo reality, mas em edições diferentes. Jojo foi campeã da 12ª, enquanto Liziane foi a primeira eliminada da edição seguinte (13ª).

