Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, desmente declarações de Liziane Gutierrez: 'Quer biscoito'

O ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza, comentou nesta sexta-feira (4) sobre a polêmica com a ex-Fazenda Liziane Gutierrez, que disse ter transado com ele e ainda atribuiu uma nota para o ato sexual. O militar disse estar "de saco cheio" e fez uma série de vídeos revoltado.

Na última quarta-feira (2) os dois foram vistos juntos em uma festa e especulou-se que eles haviam se beijado, fato posteriormente negado por Lucas. No entanto, Liziane avançou e disse que eles fizeram sexo após o evento. "Foi bom. Nota sete", disparou ela em entrevista ao podcast "Chupim da Metropolitana" nessa quinta-feira (3).

Lucas não deixou barato e foi ao Instagram nesta tarde: "Se essa mulher que eu não conheço, que nunca nem vi, que nem sigo no Instagram tá falando isso, bota prova aí! Quer biscoito, é ex de ex falando".

Ele ainda citou uma "terceira pessoa" que estava "inventando história", que seria MC Mirella. A funkeira usou os comentários de um perfil de fofocas no Instagram para falar que o militar de "burro do c******" por ter ficado com Liziane.

"Sai pra rua e na primeira oportunidade dá uma dessas e ainda com alguém que te expõe desse jeito! Achou ruim da Jojo ter falado de você, mas ela sempre falou bem de você. Agora, tome essa aí falando de você desse jeito, te expondo assim", comentou Mirella.

Liziane ameaça expor provas

Após Lucas se revoltar contra ela, Liziane ameaçou expor provas sobre caso. "Não trabalho com disse me disse, trabalho com vídeos e prints. Como não quero expor mais pessoas por enquanto, tô quieta! No momento que for necessário, provas serão expostas", publicou.

A modelo e influenciadora ainda reclamou: "Eu posso ser exposta, agora se faço o mesmo tô errada".

Separação de Jojo Todynho

Lucas Souza e Jojo Todynho anunciaram o fim do casamento no último dia 29 de outubro."Eu acredito que não tem mais volta. Tirei minhas coisas às pressas e estou em um hotel", postou Lucas no dia.

No último dia 8 de outubro, o próprio militar divulgou o fim do casamento nas redes sociais. À época, ele publicou uma foto comunicando o término do relacionamento e disse que o momento era difícil para ele.

Entretanto, no dia seguinte Jojo fez um vídeo afirmando que os dois não estavam se separando e Lucas desculpou-se publicamente pela atitude.

Jojo Todynho assinou os papéis do divórcio com Lucas Souza "com dor no coração", nessa quinta-feira (3), conforme revelou em suas redes sociais. Apesar de estar "decepcionada", comemorou o término com uma festa de Halloween. "Eu botei o meu cropped e renasci", disse.